Согласно всем последним экстренным декретам правительства Италии, направленным на сдерживание коронавирусной пандемии, газетным киоскам предписано работать в "довирусном" режиме.

По мнению итальянских властей, закрывших на этой неделе огромное количество нестратегических предприятий, любые печатные издания являются "товарами первой необходимости", поэтому их деятельность прерываться не должна. За этим решением стоит в том числе и чисто культурологическое объяснение: на Апеннинах доминирует пожилое население, которое привыкло покупать "живую прессу", а не читать ее онлайн.

"Мы открыты, приходите и покупайте газеты и журналы. Это наилучший способ получить авторитетную информацию. Не забывайте также, что чтение помогает отвлечься от невзгод", - призвал Фабио Пиппарони, представитель профсоюза газетных киосков (Sinagi-Cgil) провинции Перуджа.

Руководствуясь этой логикой, ведущие итальянские издания, начиная от миланской Corriere della Sera и римской La Repubblica, заканчивая туринской La Stampa, издаются точно такими же тиражами, как и до наступления пандемии и тотального карантина. Благо все пишущие журналисты уже приноровились работать удаленно. Они так хорошо с этим управляются, что, как рассказал "РГ" журналист еженедельного журнала Panorama Франческо Бонацци, не исключено, что, когда пандемия будет побеждена, владельцы изданий переведут всех своих сотрудников на удаленку.

Многие учреждения и бары, в которых можно было раньше прочитать свежую прессу, закрыты. Сотрудники министерств и парламентарии работают из дома, поэтому надобность в доставке газет в эти структуры автоматически отпала. В Италии нет традиции получать газеты на дом (хотя почта продолжает работать в штатном режиме), а был и есть "обряд" покупки свежей прессы в ларьках. Тем не менее карантин вынудил жителей некоторых итальянских регионов пересмотреть многие дорогие их сердцу привычки: все-таки пожилые люди находятся в зоне риска и лишний раз выходить им из дома не рекомендуется. Чтобы обеспечить их газетами и журналами, на юге, в Апулии, местное агентство "Лобуоно" взяло на себя обязательство доставлять прессу на дом на безвозмездной основе. Подобный проект начали реализовывать также в Тоскане.

В Риме, как выяснилось, спрос на газеты во время карантина не упал, а наоборот, увеличился.

"К моему удивлению, несмотря на все ограничения, за последние две недели продажи выросли на 30 процентов", - рассказал мне продавец римского киоска Марко Фиоретти. Он, вооружившись маской и дезинфекторами для рук, ежедневно открывает киоск в 05.30 утра, иначе есть угроза разминуться с дистрибьюторами, с которыми "лучше не ссорится".Они обладают колоссальным влиянием и, как говорят сведущие люди, терпеть убытки в период пандемии уж точно не намерены.