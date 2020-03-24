В Каире продезинфицируют мумии в Египетском музее

В Египетском музее в Каире, известном бесценной коллекцией древнеегипетских находок, включая большое число мумий, провели работы по дезинфекции, сообщает AFP.

Как заявил директор музея Сабах Седик, доступ для посетителей прекращен 23 марта и, ориентировочно, до 31 марта.

Руководство музея обещает использовать для очистки экспонатов специальные материалы. Планируется, что работы про дезинфекции будут проведены во всех музеях Египта (возможно, включая и пирамиды), а также - на археологических раскопках.

По состоянию на 24 марта в Египте зафиксировано 19 смертей, вызванных коронавирусом, в их числе - два генерала вооруженных сил Египта. Всего в стране 366 случаев заболевания. 68 человек вылечились.