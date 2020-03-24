В Каире продезинфицируют мумии в Египетском музее

Новости

28 случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве за сутки 14:38
В Калуге диагностирован второй случай COVID-2019 14:38
Московские больницы получат от 200 тысяч рублей на каждого больного коронавирусной инфекцией 14:33
Ученые научили программу распознавать защитные маски на лицах людей 14:31
Воронежскую чиновницу уволили из-за скандала с детскими путевками 14:30
Нижегородский банк и производственная компания стимулируют спрос 14:26
Отложен визит Александра Лукашенко в Латвию 14:25
В Испании за сутки от коронавируса скончались более 500 человек 14:22
В США врачи отказали заболевшему певцу Воробьеву в тесте на коронавирус 14:22
В Липецкой области подтверждены два новых случая коронавируса 14:21
Сбербанк не планирует ограничений на снятие наличных 14:08
Как правильно продезинфицировать салон автомобиля 14:05
Петербургские студенты построили копию своего вуза в Minecraft 14:02
В России снимают новый сериал о геймерах "Хэдшот" 14:00
Видео: как снималась одна из самых захватывающих сцен "Ведьмака" 13:59
Киностудия им. Горького снимет фильм о борьбе россиян с коронавирусом 13:56
МВД намерено депортировать содержащихся в спецучреждениях иностранцев 13:54
В Симферополе годовалая девочка утонула в искусственном пруду 13:52
В Азове найдено погребение меотского воина без головы 13:52
На Ямале женщина попыталась выслать пистолет бандеролью по почте 13:51
В Татарстане ограничили количество гостей на свадьбах 13:51
Киану Ривзу нашли подходящую роль во вселенной Marvel 13:51
Минкурортов Кубани до лета переедет к Черному морю 13:45
На Ямале школьников на карантине подготовят к ЕГЭ лучшие учителя 13:39
Российский экологический оператор предлагает "обнулить" НДС для отходов 13:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 13:23
Рубрика: В мире

В Каире продезинфицируют мумии в Египетском музее

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/Hamada Elrasam Фото: AP Photo/Hamada Elrasam
Фото: AP Photo/Hamada Elrasam

В Египетском музее в Каире, известном бесценной коллекцией древнеегипетских находок, включая большое число мумий, провели работы по дезинфекции, сообщает AFP.

Фото: iStock
Европейские театры и музеи открыли онлайн-доступ к своим архивам

Как заявил директор музея Сабах Седик, доступ для посетителей прекращен 23 марта и, ориентировочно, до 31 марта.

Руководство музея обещает использовать для очистки экспонатов специальные материалы. Планируется, что работы про дезинфекции будут проведены во всех музеях Египта (возможно, включая и пирамиды), а также - на археологических раскопках.

По состоянию на 24 марта в Египте зафиксировано 19 смертей, вызванных коронавирусом, в их числе - два генерала вооруженных сил Египта. Всего в стране 366 случаев заболевания. 68 человек вылечились.

В мире Африка Египет Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Антонов призвал HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ
Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта
Экипажам воздушных судов разрешили не проходить карантин
Депздрав Москвы: Пожилая москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса
Джонсон объявил в Великобритании карантин
Куда обращаться "застрявшим" за рубежом гражданам РФ
Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса