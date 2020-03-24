В Китае выздоровели более 90 процентов заразившихся COVID-19

В КНР выздоровели более 90 процентов заразившихся коронавирусом. Сейчас в больницах остаются 4 тысячи 735 человек, сообщает РИА Новости. Всего же на территории материкового Китая COVID-19 был выявлен у 81 тысячи человек, из них 73 тысячи - покинули медучреждения.

За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 78 человек. При этом отмечается, что 74 случая - ввозные. А в провинции Хубэй, откуда в декабре прошлого года началась эпидемия, за сутки выявили всего одного заразившегося. Пекин предпринял жесткие меры по предотвращению второй волны заражения коронавирусом. В частности, введен карантин для всех, кто приезжает в Поднебесную из-за границы.