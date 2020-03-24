В МЧС ищут пути совершенствования методов защиты от коронавируса

"Навигатор безопасности COVID-19" - так называется новый раздел, который размещен на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. Там можно найти полезные советы, способные помочь в борьбе с коронавирусом, а также советы, которые помогут отличить симптомы заболевания коронавирусом от обычной сезонной простуды.

Сейчас в стенах ведущего научного заведения МЧС России создана научная группа, которая занимается совершенствованием методов борьбы с коронавирусом. Об этом также сказано на сайте ВНИИ ГОЧС.

- В институте продолжает работу научная группа, в задачи которой входит проведение анализа ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты лягут в основу предложений по актуализации комплексных мер по защите населения, - сообщил начальник ВНИИ Сергей Диденко.

По его словам, в состав группы вошли ученые из научно-исследовательских центров ВНИИ ГОЧС, организовано их взаимодействие с экспертами других институтов.