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Рубрика: Общество

Сила документа

Вышла книга "На пороге войны. 1939 год"
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
В клубе "Достоевский" (Москва) представлена книга-документ "На пороге войны. 1939 год". Над научным сборником работала международная команда историков из России, Великобритании, Беларуси, ФРГ, Украины, США, Италии.

- Книга - пример того, что историей должны заниматься историки, а не политики и не политиканы, - заявил председатель попечительского совета РВИО Сергей Иванов. - Авторы преподали знатный урок тем, кто пытается пересмотреть историю, изображая себя "жертвой". Опираясь на документы, историки просто показывают, когда был заключен пакт Пилсудского - Гитлера (1934 год), когда подписывались договоры о ненападении с Гитлером Францией и Англией (1938 год), и, когда СССР - август 1939 года - последний из всех.

Фото: Instagram@myhistory_project
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Сергей Иванов особую ценность книги видит еще в том, что она политику "умиротворения" Гитлера Францией и Англией, корыстную позицию Польши, желавшей поживиться за счет СССР и Чехословакии, показывает через факты и документы. И убедительно доказывает: советско-германский пакт о ненападении, или пакт Молотова - Риббентропа, появился после того, как шансы подписать союзный договор против фашизма с Лондоном и Парижем провалились. Этот тезис обосновывают историки США и Великобритании.

Также в книге оценку итальянскому фашизму дают итальянские историки, немецкому - историки Германии. В совокупности складывается картина агрессивной политики нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии, нацеленная на передел мира. Международная концепция книги в один ряд соединяет, на первый взгляд, разрозненные события - оккупация японцами Китая (началась после подписания пакта Молотова - Риббентропа, чем Япония "выказала" обиду Германии за "утаенный" от нее договор с СССР), гражданская война в Испании, захват Эфиопии и раздел Чехословакии. И раскладывает по полочкам неочевидную мысль - как эти события стали предтечей Второй мировой войны.

"Авторское" видение часто искажает историю. Коллективное видение более тридцати историков - сила книги - рождает правду о причинах Второй мировой войны.

- Коллективное видение более тридцати профессиональных историков - вот сила книги, - говорит один из авторов монографии "На пороге войны. 1939 год", помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. - Чаще у книги один автор, что невольно персонифицирует взгляд на историю. А тут группа независимых историков анализирует причины умиротворения Гитлера западными демократиями, что путем сопоставления фактов рождает правду о причинах Второй мировой.
В Минске открылась выставка о Второй мировой войне

Владимир Мединский такой подход к изучению истории выделяет еще и потому, что модное ныне "авторское" видение часто искажает историю. "Авторство", как правило, сшиваемое по лекалам "Голоса Америки" 70-х годов, когда вроде бы представляются разные точки зрения, но автором выделяется позиция, основанная не на документах и фактах, а на страстности или убежденности автора-публициста, ведут к "новой правде" - пересмотру истории. "Эта "правда", для тех, кто не читает книг, становится формой общественного сознания, что искажает историю", - убежден Мединский.

РВИО считают важным перевести книгу "На пороге войны. 1939 год" на английский, немецкий, польский и другие европейские языки.

Общество История

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