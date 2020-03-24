Небывалый спрос на аренду загородных домов отмечают сейчас риелторы. Горожане надеются спрятать там от эпидемии пожилых родителей, поработать "на удаленке" и заодно провести летний отпуск.

За прошлую неделю, по данным "Авито", спрос на аренду загородного жилья в Московской области вырос на 41% по сравнению с предыдущей неделей и в два раза превышает прошлогодний. В Ленинградской области спрос вырос за неделю на 62% и в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. "В обоих регионах спросом пользуются все виды загородного жилья - дачи, дома, коттеджи, таунхаусы", - уточняют в компании. При этом в остальных регионах подобного всплеска не наблюдается.

В ЦИАН прирост запросов на сайте на аренду увеличился за три недели марта в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а 21-22 марта число запросов на аренду дач подскочило в 4-5 раз. В компании "Миэль" число звонков по аренде домов увеличилось на 20% и продолжает расти.

"Раньше дачный сезон начинался в апреле-мае, а в этом году люди уже сейчас хотят снять дачи до конца лета и даже больше", - говорит управляющий директор "Миэль-Аренда" Мария Жукова. В компании Knight Frank отмечают увеличение спроса на аренду домов на 15-20% по сравнению с прошлым годом, цены на найм загородной недвижимости сроками на 4-6 месяцев уже выросли на те же 15-20%. При этом стоимость долгосрочной аренды - от года - не изменилась.

Риелторы отмечают, что главной причиной ажиотажа стала пандемия. "Загородный дом - безопасная территория, куда никто посторонний попасть не может. На своем участке можно погулять, не контактируя с другими людьми", - говорит директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик. Кроме того, люди задумываются о летнем отдыхе, поскольку пока нет ясности, можно ли будет вывезти семью на море или границы будут закрыты. "Интерес к аренде сохранится в связи с новыми ограничительными мерами против распространения коронавируса", - считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Загородная недвижимость - не самый лучший актив для сбережения денег

Риелторам уже начали поступать запросы на аренду домов для "самоизоляции" пожилых родителей. Многие собираются перевозить за город всю семью - компании перевели сотрудников на удаленную работу, у детей - дистанционное обучение.

Многих арендаторов интересует наличие общественного транспорта. Это позволит продолжить занятия школьников с репетиторами.

Интерес к покупке загородных домов также растет. По данным ЦИАН, количество запросов на приобретение загородного жилья в Подмосковье в последнее время выше на 18%, и только за 21-22 марта оно выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. "Мы связываем это преимущественно с аномально теплой зимой и отсутствием снега уже в марте. В прошлом году просмотры загородных объектов начались преимущественно в апреле, так как почти до конца марта погода не позволяла объективно оценить характеристики коттеджа", - отмечает Попов.

На "Авито" спрос на приобретение дач за неделю увеличился всего на 4%. Небольшой рост объясняют желанием людей вложить средства на фоне дорожающего доллара. Некоторые интересуются покупкой домов, опасаясь, что из-за падения курса рубля вырастут цены на коттеджи.

Но не факт, что спрос выльется в реальные сделки. "Курсовые колебания - это всегда негативный фактор для загородного рынка недвижимости, особенно в элитном сегменте, - говорит Попов. - Буквально за неделю в рублевом выражении объекты с долларовым прайсом прибавили в цене 15-20%. Логично, что в такой ситуации покупатели рассчитывают получить сопоставимую скидку. Переговорный процесс осложняется, и количество сделок снижается. В краткосрочной перспективе мы не прогнозируем роста цен".

Горожане хотят вывезти в деревню свои семьи и пожилых родственников, из-за чего спрос на аренду загородных домов вырос вдвое

К тому же из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки многие клиенты решили повременить как с просмотрами домов, так и с продажей. Как рассказал "РГ" владелец компании "Загородная недвижимость" Игорь Иванников, только за последние дни от покупки отказались два его клиента: один уехал пережидать эпидемию за границей, второй приболел, ему стало не до сделок. Как отмечают в компании, и покупатели, и продавцы не хотят принимать решения из-за неопределенности в экономике: непонятно, в какой валюте продавать, сколько их собственность реально стоит.

По мнению Иванникова, рост интереса к найму загородных домов отчасти объясняется как раз тем, что потенциальные покупатели решили повременить с приобретением недвижимости и пока арендовать ее. Он полагает, что загородная недвижимость сейчас - не самый лучший актив для сбережения денег. В последние годы она дешевеет, дома иногда продают по цене меньшей, чем вложено в их строительство и благоустройство. "90% объектов, которые вы видите в объявлениях в интернете, продаются годами, а некоторые - десятилетиями", - отмечает Иванников.

Тем не менее спрос на покупку загородного жилья может вскоре вырасти более существенно, считает Михайлик. "Если ситуация с вирусом и сопровождающимся ажиотажем продлится больше месяца, вероятно, все хорошие предложения по аренде вымоются, арендовать качественный дом будет крайне сложно. В связи с этим многие начнут задумываться о покупке", - считает эксперт. Цены на продажу домов, по его данным, пока остаются прежними.

А как у них

В Швейцарии на фоне борьбы с коронавирусом и растущей потребностью граждан в самоизоляции или организации удаленной работы растет спрос на загородную и просторную недвижимость. Как сообщает портал 20min.ch, высокий спрос отмечается в самых разных ценовых диапазонах, от замка со рвом, строения в стиле эпохи Ренессанс до, например, скромного охотничьего домика с огороженным внутренним двором. Специалисты прогнозируют, что уже в апреле ситуация на рынке недвижимости станет еще более динамичной.

Подготовил Александр Саможнев