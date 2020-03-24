В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"

В четверг, 26 марта, в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция директора Федерального института развития образования РАНХиГС Дулинова М.В. на тему: "Школа онлайн: дети, родители, учителя".

На пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

1. Цифровизация школы.

2. Роль родителей в процессе онлайн образования.

3. Готовность учителей к дистанционному обучению и их профессиональная компетенция.

В целях снижения распространения коронавируса медиацентр "РГ" будет осуществлять онлайн-трансляции всех мероприятий на сайте RG.RU.

Интересующие вопросы можно задавать по электронной почте mс@rg.ru или по телефонам медиацентра 8 (499) 257-59-79; 8 (903) 171-81-99.