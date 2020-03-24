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24.03.2020 14:00
Рубрика: Культура

В России снимают новый сериал о геймерах "Хэдшот"

Текст: Сусанна Альперина

Пока фильм "Бладшот" сокращает путь от проката в кинотеатрах до появления на онлайн-платформах, в России объявляют, что выходит сериал с названием "Хэдшот". С фильмом его роднит одно - технологии в обоих проектах играют исключительную роль.

Фото: kinopoisk.ru
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"Хэдшот" - это история об обычном подростке, геймере-любителе. Старшеклассник Денис - изгой и жертва буллинга в школе. В релизе говорится - когда жизнь главного героя становится совсем невыносимой, на помощь приходит его собственный аватар из компьютерной игры. "IIIRAM - это аватар - помогает герою обрести уверенность в себе, но методы вымышленного друга довольно сомнительны, а его советы чаще всего неэтичны. Жизнь героя резко меняется, когда тот попадает в мир профессионального киберспорта: первые деньги, новые знакомства и шанс добиться внимания девушки, о которой он раньше даже не мечтал".

Первый сезон драмы о молодых геймерах состоит из 10 серий. Продюсерами сериала "Хэдшот" выступят Александр Роднянский и Сергей Мелькумов (компания "Нон-Стоп Продакшн"). Съемки проекта стартуют в этом году. Премьера запланирована на 2021 год. А эксклюзивно выпустит сериал онлайн-платформа КиноПоиск HD, которая в последние дни не устает удивлять новостями о сериалах собственного производства. Первые из них - "Последний министр" и "Проект "Анна Николаевна" появятся на платформе уже в этот четверг, 26 марта.

Уместно напомнить, что тема интернет-пространства и его обитателей волнует Александра Роднянского и Сергей Мелькумова давно. Так, еще в 2012 году было объявлено о том, что они приобрели права на экранизацию бестселлера Николая Кононова "Код Дурова", рассказывающего о крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте" и ее создателе Павле Дурове. Книга "Код Дурова" вышла в конце ноября 2012 года и сразу же стала самой обсуждаемой нон-фикшн книгой года. Это - повесть о молодых петербургских программистах, которые практически с нуля построили крупнейшую в России и вторую по величине (после Facebook) в Европе социальную сеть.

Прямая речь

Александр Роднянский, продюсер:

Фото: iStock
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- Сериалы для онлайн-платформ позволяют говорить на самые актуальные и насущные темы без стыдливых умолчаний и самоцензуры и в этом смысле мы рады сотрудничеству с КиноПоиск HD. "Хэдшот" изначально привлек нас не только остроумным приемом, придуманным Андреем Кургановым и Никитой Лазаренко, который позволяет показать мир компьютерных боев так, как его прежде никогда не показывали в сериалах, но и своей актуальностью. "Хэдшот" это не только развлекательный аттракцион для молодой аудитории, но и содержательная драма о невыдуманных проблемах подростков и вызовах современного мира,

Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD:

"В наше время профессиональные геймеры - это новые рок-звезды, с огромными гонорарами и армиями поклонников. Сериал "Хэдшот" об этом мире, у которого гораздо больше общего с миром реальным, чем может показаться на первый взгляд. И мы очень рады, что этот сериал для нашей платформы создадут ведущие профессионалы индустрии - "Нон-Стоп Продакшн" и продюсер Александр Роднянский, которые идеально чувствуют актуальную повестку и запросы времен".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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