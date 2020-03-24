В России усилят ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд поручений по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Гражданам обещают быстрее сообщать о диагнозе, а за нарушение карантина предупреждением или штрафом в 500 рублей ограничиться не получится.

Российские власти готовят предложения по усилению ответственности.

Минюсту, МВД и минэкономразвития дан срок до среды, чтобы представить в правительство предложения по ужесточению ответственности за нарушение введенных карантинных мер для противодействия распространению нового заболевания. В минюсте уже сообщили, что подготовили и внесли в кабмин поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые обеспечат неукоснительное соблюдение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сейчас административное наказание для граждан за нарушение соответствующих норм закона совершенно символическое - предупреждение или штраф в размере 100-500 рублей. Уголовное наказание предусмотрено, если действия по неосторожности повлекли массовое заражение или смерть человека. В этом случае можно лишиться свободы на срок до пяти лет.

В Государственной Думе вопрос обсудили вчера на совещании у спикера Вячеслава Володина. Итогом дискуссии стало решение внести на рассмотрение парламента поправки в Уголовный кодекс. За нарушение санэпидемправил, в результате которого по неосторожности произошло массовое заболевание, предложено установить штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 до 3 лет, либо же ограничение свободы на срок до 3 лет.

Госдума планирует 31 марта обсудить ужесточение наказания за нарушение эпидемиологических норм

Штраф в размере до 2 миллионов рублей или ограничение свободы до 5 лет предложено назначать, если в действиях был умысел, а также при смерти одного человека по неосторожности. Максимальный срок - до 7 лет лишения свободы - предусмотрен при смерти двух человек и более. Сегодня Совет Госдумы соберется на дополнительное заседание, чтобы обсудить эти инициативы. Если они будут одобрены, то депутаты рассмотрят поправки на пленарном заседании 31 марта.

Кроме того, премьер-министр поручил Роспотребнадзору обеспечить незамедлительное информирование населения о результатах тестов на коронавирус, проведенных в новосибирском НИИ "Вектор". Наряду с этим ведомство совместно с регионами должно разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторий для тестирования населения с указанием референс-центров, где будут подтверждать диагноз. В течение следующей недели, сообщила ранее глава федеральной службы Анна Попова, перечень таких референс-центров будет расширен до 15.

Всего два дня Михаил Мишустин отвел министерству здравоохранения и Роспотребнадзору на утверждение инструкций и методических указаний по работе с населением при информировании о симптомах, профилактике, конкретных мерах и действиях, которые необходимо своевременно предпринимать в социальных учреждениях и на предприятиях в различных ситуациях, связанных с распространением инфекции.

Также к среде Федеральная антимонопольная служба и минкомсвязь проанализируют изменения в тарифах операторов мобильной связи на услуги, которые дают возможность населению работать удаленно.