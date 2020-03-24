В России усилят ответственность за нарушение карантина

Российские власти готовят предложения по усилению ответственности.
Минюсту, МВД и минэкономразвития дан срок до среды, чтобы представить в правительство предложения по ужесточению ответственности за нарушение введенных карантинных мер для противодействия распространению нового заболевания. В минюсте уже сообщили, что подготовили и внесли в кабмин поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые обеспечат неукоснительное соблюдение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Сейчас административное наказание для граждан за нарушение соответствующих норм закона совершенно символическое - предупреждение или штраф в размере 100-500 рублей. Уголовное наказание предусмотрено, если действия по неосторожности повлекли массовое заражение или смерть человека. В этом случае можно лишиться свободы на срок до пяти лет.
В Государственной Думе вопрос обсудили вчера на совещании у спикера Вячеслава Володина. Итогом дискуссии стало решение внести на рассмотрение парламента поправки в Уголовный кодекс. За нарушение санэпидемправил, в результате которого по неосторожности произошло массовое заболевание, предложено установить штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 до 3 лет, либо же ограничение свободы на срок до 3 лет.
Штраф в размере до 2 миллионов рублей или ограничение свободы до 5 лет предложено назначать, если в действиях был умысел, а также при смерти одного человека по неосторожности. Максимальный срок - до 7 лет лишения свободы - предусмотрен при смерти двух человек и более. Сегодня Совет Госдумы соберется на дополнительное заседание, чтобы обсудить эти инициативы. Если они будут одобрены, то депутаты рассмотрят поправки на пленарном заседании 31 марта.
Кроме того, премьер-министр поручил Роспотребнадзору обеспечить незамедлительное информирование населения о результатах тестов на коронавирус, проведенных в новосибирском НИИ "Вектор". Наряду с этим ведомство совместно с регионами должно разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторий для тестирования населения с указанием референс-центров, где будут подтверждать диагноз. В течение следующей недели, сообщила ранее глава федеральной службы Анна Попова, перечень таких референс-центров будет расширен до 15.
Всего два дня Михаил Мишустин отвел министерству здравоохранения и Роспотребнадзору на утверждение инструкций и методических указаний по работе с населением при информировании о симптомах, профилактике, конкретных мерах и действиях, которые необходимо своевременно предпринимать в социальных учреждениях и на предприятиях в различных ситуациях, связанных с распространением инфекции.
Также к среде Федеральная антимонопольная служба и минкомсвязь проанализируют изменения в тарифах операторов мобильной связи на услуги, которые дают возможность населению работать удаленно.
Выход платный
Власти Франции заперли по домам буквально всю страну, даже тех, кто здоров и никогда не контактировал с зараженными. Чтобы выйти на улицу, при себе нужно иметь либо справку с работы, либо специальную расписку, где прописана одна из уважительных причин: за продуктами, ко врачу, по чрезвычайным семейным обстоятельствам или для занятий спортом во дворе и исключительно в гордом одиночестве. Форму расписки можно скачать с официального сайта правительства. Проверять ее содержание будут полицейские патрули, которые могут остановить любого, кого встретят на своем пути.
Если француз покинул место жительства без нужных бумаг или же оказался совсем в другом месте, нежели указано в расписке, ему придется заплатить штраф в размере 135 евро (около 11 600 рублей). За повторное нарушение режима в течение двух недель штраф уже 1,5-3 тысячи евро, а за третий рецидив могут даже посадить в тюрьму на полгода. Начиная с прошлого вторника, когда начали действовать ограничения, правоохранители выписали уже более 90 тысяч штрафов.
Не отстает по числу оштрафованных и Италия, где, по данным газеты Independent, полиция поймала на нарушении карантина уже более 53 тысяч человек. На Апеннинах действуют те же правила, что и во Франции: на улицу - только по особой нужде и по расписке, а за ее отсутствие - штраф на 206 евро (около 17,7 тысячи рублей) или даже заключение под стражу на три месяца или больше в зависимости от тяжести нарушения. По улицам Италии также ходят патрули полицейских, которые проверяют практически каждого встречного. Испанские власти ввели аналогичные правила выхода из дома, правда, еще разрешается выгуливать собак, но только с соблюдением необходимой дистанции от прохожих. За выполнением требований следят полицейские. Некоторые блюстители закона разъезжают по улицам с мегафонами, напоминая гражданам о правилах карантина и призывая их оставаться дома. За незначительное нарушение режима грозит штраф в размере от 100 евро (8,6 тысячи рублей), но если проступок с отягчающими обстоятельствами, например, сопротивлением полиции, то наказание может достигать 30 тысяч евро или даже четырех лет тюрьмы. Нарушение карантинного режима может влететь в копеечку в Норвегии. Здесь в самоизоляцию должны уходить пока только те, кто вернулся из-за границы, а также граждане, которые контактировали с зараженным COVID-19. За нарушение режима может грозить штраф в размере 20 тысяч норвежских крон (около 140 тысяч рублей) или 15-дневное тюремное заключение. На карантин обязаны отправляться вернувшиеся из-за границы либо подцепившие коронавирус жители Австралии. Штрафы за отказ повиноваться астрономические. В штате Новый Южный Уэльс за нежелание уйти в самоизоляцию оштрафуют на 11 тысяч австралийских долларов (около 500 тысяч рублей), а в Западной Австралии - на все 50 тысяч. Если таких денег у нарушителя нет, то можно сесть в тюрьму на год.