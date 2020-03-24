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Рубрика: В мире

В штате Нью-Йорк вынуждены делить один аппарат ИВЛ на двух пациентов

Текст: Алексей Чуриков

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что из-за острой нехватки систем искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в медицинских учреждениях, врачи вынуждены были пойти на "эксперимент" - делить один аппарат на двух пациентов.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
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"В обычные времена необходимости в большом количестве ИВЛ в больницах отсутствовала. Сейчас ситуация изменилась. Мы пытаемся достать большее число аппаратов, но это сложно. Все страны мира пытаются их купить. Нам удалось найти 7 тысяч ИВЛ, но нам срочно требуется еще 30 тысяч", - заявил Куомо в ходе пресс-конференции, добавив, что аппарат ИВЛ является критически важным при лечении коронавируса, и именно его наличие определяет, выживет ли пациент или нет.

"Из-за этого, наши врачи вынуждены были пойти на эксперимент. Они пытаются сделать так, чтобы один аппарат можно было использовать для двух пациентов сразу. Это крайне сложно, это экспериментальная техника. Но на данный момент у нас нет другой альтернативы", - подчеркнул губернатор.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Куомо пояснил, что для этого эксперимента больничные койки пациентов сдвигают ближе друг к другу, а между ними устанавливается один аппарат ИВЛ. При этом используется двойное число трубок, по которым поступает воздух.

Губернатор Нью-Йорка был категоричен, повторив, что власти испробовали все, что только можно, и у штата нет никаких других возможностей получить дополнительные системы вентиляции легких. Единственная надежда штата - федеральное правительство, у которого на данный момент также нет решения этой проблемы.

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