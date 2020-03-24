В США врачи отказали заболевшему певцу Воробьеву в тесте на коронавирус

Серьезно заболевший российский певец и актер Алексей Воробьев, находящийся в США, в Калифорнии, уведомил, что американские врачи отказались провести ему тест на коронавирус. Несмотря на то, что исполнителя свалила температура.

"Два дня назад проснулся с температурой", - изложил Воробьев в своем Instagram, сознавшись, что "немного испугался". Так как термометр вскоре скакнул до почти сорока и начался озноб.

Проблема же в том, что в США для прохождения теста на коронавирус нужно иметь направление, которое дают только в случае веских оснований подозревать у человека коронавирус. В то время как недуг российского певца врачи определили обычным ОРВИ.

На что Воробьев смиренно ушел в самоизоляцию. И там немало преуспел. Через некоторое время артист порадовал подписчиков данными, что температура спала и вообще он себя почувствовал ощутимо лучше.

Чему подпругой стали покой и имбирно-лимонный чай. А также такая мера предосторожности, как прекращение поцелуев с незнакомками.

Кроме того, отныне певец выходит из дома, "обезопасив" себя шлемом и резиновыми перчатками (шутит, видимо).

Ранее сообщалось, что заразившуюся коронавирусом актрису Ольгу Куриленко отказались госпитализировать.