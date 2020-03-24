Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашел место для проведения поединка между чемпионом промоушена россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

- Я знаю, где мы проведем бой, но еще не готов назвать место. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие, - приводит слова Уайта MMA Junkie.

Напомним, что поединок, как и было запланировано, состоится 18 апреля, но не в Нью-Йорке, где действуют ограничения на массовые мероприятия в связи с риском распространения коронавируса.

Из-за мер предосторожности, вводимых в США, наш чемпион вынужден был завершить тренировочный лагерь в Калифорнии. Хабиб вернулся в Россию и продолжает подготовку к бою. После заявления Даны Уайта Нурмагомедов тут же выложил в "Инстаграме" фотографию из зала в боксерских перчатках и подписал ее: "В ожидании локации".

И отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, и тренер российского бойца Хавьер Мендес не раз говорили, что вся команда очень серьезно относится к предстоящему событию. Но глава UFC решил немного пошутить на тему переноса поединка, который, кстати, уже отменялся четыре раза.

Дана Уайт выложил в "Инстаграме" фото бойцов, лица которых были состарены с помощью специального фильтра. "Я тоже волновался... Но я обязательно это сделаю!" - гласила подпись.