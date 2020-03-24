Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству

Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги. Соответствующее письмо, копия которого есть у "РГ", в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина направил Российский Совет торговых центров.

В противном случае владельцы ТЦ прогнозируют риск дефолта перед банками на сумму 1 триллион рублей. Под угрозой, как они утверждают, окажутся не менее миллиона рабочих мест по всей стране.

Из-за ситуации с коронавирусом, перевода многих сотрудников на удаленный режим работы резко снизилось число посетителей торговых центров. Это привело к падению выручки компаний-арендаторов, которые занимают до 80% площадей ТЦ. По прогнозу участников рынка, все это в ближайшее время может привести к резкому падению платежеспособности. Как следствие - отсутствие возможности выплатить долги по кредитам банкам.

"Владельцы недвижимости постоянно ведут работу с арендаторами, находят и реализуют совместные пути для продолжения бизнеса. Однако справиться с ситуацией только путем мобилизации внутренних ресурсов не представляется возможным. Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме.

Для поддержки отрасли, по мнению ее представителей, требуется принять ряд мер. В частности: отменить уплату по земельному и имущественному налогам, арендные платежи, ввести трехмесячную отсрочку на уплату НДС и налог на прибыль, а также субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%. Как считают авторы обращения, действовать все эти послабления должны минимум до конца 2020 года.

Общий объем площадей российских ТЦ, в которых работает бизнес, составляет около 30 миллионов квадратных метров. В среднем один ТЦ может обеспечить товарами и услугами не менее 400 тысяч потребителей. Число сотрудников в таком ТЦ может достигать 2 тысяч человек.