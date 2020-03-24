Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству

Новости

На американской военной базе выявили случай заражения коронавирусом 23:43
Ситуация с коронавирусом подняла рейтинг Трампа до 49% 23:40
СМИ: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня 23:26
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 372 тысячи 23:11
За нарушение карантина по коронавирусу арестованы более 900 испанцев 22:46
Грета Тунберг рассказала о выявленных у нее симптомах коронавируса 22:42
Британия продлит визы тем, кто не может уехать из-за коронавируса 22:34
В Идлибе при взрыве бронеавтомобиля ранены двое турецких военных 22:24
МИД: Москва и Сараево координируют действия в борьбе с коронавирусом 22:11
В Симферополе энергоподстанцию украсила картина Айвазовского "Штиль" 22:07
В штате Нью-Йорк вынуждены делить один аппарат ИВЛ на двух пациентов 21:48
МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет 21:47
Захарова предложила ввести санкции против стран G20 21:13
В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз 21:11
Премьер-министр Италии ужесточил штрафы за нарушение карантина 21:07
В Крыму школьникам начали транслировать уроки по телевидению 21:04
В Исландии обнаружили 40 штаммов коронавируса 20:58
Врач рассказал Путину о двух сценариях ситуации с коронавирусом 20:47
Оперштаб поручил вывезти украинцев и россиян на родину спецпоездом 20:40
РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы 20:37
Москвичам уже поступили деньги, обещанные мэром на домашний карантин 20:14
Адвокатам рекомендовали просить об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых 20:11
Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля 20:04
Выпуск Opel, Peugeot и Citroеn в Калуге приостановят в апреле 20:00
Карантин в Индии угрожает рынку лекарств США и всего мира 19:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 22:10
Рубрика: Экономика

Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству

Текст: Екатерина Петрова
Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги. Соответствующее письмо, копия которого есть у "РГ", в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина направил Российский Совет торговых центров.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В противном случае владельцы ТЦ прогнозируют риск дефолта перед банками на сумму 1 триллион рублей. Под угрозой, как они утверждают, окажутся не менее миллиона рабочих мест по всей стране.

Фото: РИА Новости
Мишустин сообщил о новых мерах поддержки экономики в условиях пандемии

Из-за ситуации с коронавирусом, перевода многих сотрудников на удаленный режим работы резко снизилось число посетителей торговых центров. Это привело к падению выручки компаний-арендаторов, которые занимают до 80% площадей ТЦ. По прогнозу участников рынка, все это в ближайшее время может привести к резкому падению платежеспособности. Как следствие - отсутствие возможности выплатить долги по кредитам банкам.

"Владельцы недвижимости постоянно ведут работу с арендаторами, находят и реализуют совместные пути для продолжения бизнеса. Однако справиться с ситуацией только путем мобилизации внутренних ресурсов не представляется возможным. Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме.

Фото: iStock
Экономисты РАН дали прогноз на 2020 год

Для поддержки отрасли, по мнению ее представителей, требуется принять ряд мер. В частности: отменить уплату по земельному и имущественному налогам, арендные платежи, ввести трехмесячную отсрочку на уплату НДС и налог на прибыль, а также субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%. Как считают авторы обращения, действовать все эти послабления должны минимум до конца 2020 года.

Общий объем площадей российских ТЦ, в которых работает бизнес, составляет около 30 миллионов квадратных метров. В среднем один ТЦ может обеспечить товарами и услугами не менее 400 тысяч потребителей. Число сотрудников в таком ТЦ может достигать 2 тысяч человек.

В регионах ЦФО выросла торговая выручка в продуктовых магазинах
Экономика Бизнес Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции
Минздрав запустил электронный портал по коронавирусу
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии