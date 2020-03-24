Власти Чехии в борьбе с эпидемией пошли путем введения жестких мер

Общенациональный карантин в Чехии решением правительства продлен еще на неделю, вплоть до 1 апреля.

Это означает, что продолжится мораторий на работу большинства предприятий бытового обслуживания, всех отелей, ресторанов, магазинов (кроме продуктовых), спортивных и оздоровительных комплексов. По принципу удаленного доступа продолжат работу офисы. Останутся по домам студенты и школьники. Самые строгие карантинные меры предусмотрены для тех регионов, где были зафиксированы резкие скачки числа инфицированных. Эти территории никто не имеет права покинуть, въезд туда также категорически запрещен.

За соблюдением установленных правительством правил призваны следить силы правопорядка с привлечением армейских подразделений. Они круглые сутки патрулируют зоны повышенной опасности, используя при этом вертолеты, приборы ночного видения и другую спецтехнику.

Нарушителям карантинных мер грозит штраф, максимальная планка которого в пересчете на евро - более 120 тысяч. Но, к слову, пока столь строгое наказание не применялось еще ни разу. А вот штрафы по 10 тысяч крон (примерно 400 евро) полиция уже выписывала - тем, кто совершал даже незначительные нарушения режима чрезвычайного положения.

Всегда быть в маске...

По официальным данным, в Чехии зафиксирован только один летальный исход, связанный с COVID-19, да и тот с оговорками, поскольку умершему было 95 лет. Число инфицированных людей здесь (тьфу, тьфу) растет медленнее, чем во многих других странах. Безусловно, это связано не только с дефицитом и качеством экспресс-тестов, но и теми жесткими мерами, которые были объявлены правительством. И той дисциплиной, которую проявляют чехи перед лицом угрозы.

Сказано - на улице, в транспорте, в магазине всем быть в масках, значит, так оно и будет. В городе Марианские Лазни видел стройку, нулевой цикл, все до единого рабочие копошились в масках на лицах. Также в масках появляются перед телезрителями все без исключения ведущие программ. В понедельник с обращением к нации выступил по ТВ премьер Андрей Бабиш - в маске. Президент, министры, депутаты тоже следуют этому правилу. Даже в лесных массивах местные жители прогуливаются, не обнажая лиц.

Возможно, дома кто-то из них и ворчит, ведь многие врачи считают это излишней мерой. Но раз решение принято, то его выполняют. Мне в данной ситуации это кажется правильным, ведь лучше перестраховаться, чем подвергнуть свою жизнь и жизнь окружающих людей смертельной опасности.

И это при том, что по-прежнему масок нет ни в одной аптеке. Как-то все выкручиваются: шьют их сами, используют шарфы, платки, кто что может. В СМИ то и дело появляются обнадеживающие сообщения: уже миллионы масок и респираторов доставлены сюда из Китая бортами военной и гражданской авиации и даже с помощью самолета-гиганта Ан-124, зафрахтованного у Киева. Но все равно средства личной защиты, равно как и дезинфицирующие материалы, остаются дефицитом. Рекомендовано людям старше 65 лет ходить в продмаги с 8 до 10 часов утра, значит, можно не проверять, нарушителей практически нет.

В очередях к кассам все стоят на расстоянии два-три метра друг от друга. На улицах редкие прохожие, завидев знакомых, едва помашут рукой, да и то издали. Никаких рукопожатий, поцелуев, объятий.

Медицинские учреждения работают, но врачи принимают только неотложных больных, пациентов, которые нуждаются в немедленной помощи. Все плановые операции и лечебные процедуры отменены. Стоматологи не лечат и не занимаются протезированием, самое большее, на что они пойдут сегодня, это удалят больной зуб.

Обзвонил коллег-газетчиков, расспросил, как у них жизнь. Все сидят по домам, работают "на удаленке". Ондрей Соукуп из "Господарских новин" не без гордости сказал, что его газета стала первой в Чехии, которую выпустили, не имея сейчас в офисе ни единого сотрудника. Там у них разработана целая стратегия выживания. Например, те журналисты, которые вынуждены работать "в поле", то есть ходить на брифинги и встречаться с ньюсмейкерами, не должны пересекаться с остальными. А что? Разумно.

Коллеги не скрывают грядущих трудностей. Ясно, что всем грозит падение денежных поступлений от рекламодателей. Сократится подписка. А розничные продажи уже упали ровно наполовину.

А так сегодня выглядит знаменитый Карлов мост, где обычно не протолкнуться от обилия туристов. Фото: EPA

На границе люди ходят хмуро

Я не поленился в эти дни проехать пол-Чехии на автомобиле по главной магистрали страны, разрезающей ее с запада на восток. Машин - и большегрузов, и легковых - почти нет. Полицейских тоже не встретил ни разу, этому несколько причин: во-первых, стражам порядка дано указание временно прекратить всякие дорожные проверки, не останавливать без особой нужды водителей, во-вторых, многие сотрудники сейчас мобилизованы на блокирование зон повышенной опасности и, наконец, уже более трех сотен офицеров полиции вынуждены сидеть на карантине как потенциальные носители вируса.

Конечно, возникает вопрос: а как в этой ситуации с криминалом? По официальной статистике, число преступлений за десять дней карантина снизилось почти вдвое. Уличных происшествий нет, поскольку никто наружу без нужды не выходит. Домашние кражи исключены, так как все сидят по своим квартирам или дачам. Карманники приуныли по причине полного отсутствия легкомысленных иностранных туристов.

Газеты написали только про один случай грабежа. В Оломоуцком крае некий человек взломал сарай и похитил оттуда нехитрый инструмент. В обычное время ему грозил бы за это срок в два года, не больше. Сейчас, учитывая чрезвычайное положение, светят все восемь.

Приятная неожиданность ждала меня на заправке: цены на бензин сильно снизились, что связывают с падением цен на нефть и низким спросом на горючее. Я в очередной раз удивился: у нас цены на бензин все равно повышаются - неважно, падает цена на нефть или растет. А здесь существует разумная зависимость.

Заехал по пути в курортные городки Карловарского края. Все они выглядят особенно пустыми, поскольку ни один отель не работает, привычных пациентов нет, а, значит, не функционирует и вся сопутствующая инфраструктура.

До границы с Баварией (это 170 км) домчался, особенно не превышая скорость, за полтора часа. На границе - ничего особенного, но проехать дальше, не имея документов, подтверждающих право на жительство в Германии, невозможно. Полиция проверяет все машины. И в Чехию не въехать, пропустят только, если ты имеешь гражданство, документы ПМЖ или ВНЖ.

Это, кстати, одна из мер, предпринятых почти всеми государствами, входящими в Евросоюз. Границы контролируются не только на больших магистралях, но даже и на проселочных дорогах. Мне позвонил приятель, имеющий вид на жительство в Швейцарии и пытавшийся проехать в немецкий город Саарбрюккен, где у него квартира. Его тормознули на границе. Бедняга двое суток просидел в машине, тщетно уговаривая полицию дать ему возможность увидеть жену и детей. В итоге решил проблему, узнав у местных торговцев про заброшенную лесную дорогу, которую не успели тогда заблокировать. По ней и просочился в Германию.

Надо ли говорить, что это наш соотечественник - для наших, как известно, нет преград, да и закон им не писан.

Что же дальше?

Сейчас признаки улучшения есть: темпы роста числа заразившихся снизились с 46 процентов до 30, а в ближайшие дни этот показатель может стать менее 25 процентов. Однако, по мнению главы кризисного штаба, военного эпидемиолога Романа Примулы, носить защитные маски жителям Чехии предстоит еще несколько месяцев. А границы внутри Евросоюза, а также рубежи внешнего периметра могут остаться под замком еще на год или даже на два.