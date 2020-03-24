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24.03.2020 08:30
Рубрика: В мире

Власти штата Колорадо отменили смертную казнь

Текст: Максим Макарычев

В понедельник власти Колорадо отменили смертную казнь. Таким образом, Колорадо стал 22-м американским штатом, где была отменена смертная казнь, с тех пор как она была восстановлена в 1976 году.

Губернатор Джаред Полис подписал законопроект, запрещающий высшую меру наказания (SB20-100), и заменил смертные приговоры трем заключенным на пожизненное наказание, сообщает NBC News. Губернатор отметил, что его решение не будет популярным среди всех колорадцев.

Фото: iStock
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"Хотя я понимаю, что некоторые жители согласны с моим решением, а другие нет, я надеюсь, что оно обеспечит ясность и определенность для продвижения закона вперед", - сказал Полис.

Проведенный ранее опрос показал, что 56 процентов жителей штата высказались за данное решение, а 42 процента были против.

Последняя казнь в Колорадо была проведена в 1997 году, когда Гари Ли Дэвису сделали смертельную инъекцию за похищение и убийство 33-летней женщины.

"Действия властей Колорадо иллюстрируют тенденцию, которую мы наблюдаем в штатах по всей стране по отмене смертной казни, сначала на практике, а затем по закону", - сказал Роберт Данхэм, исполнительный директор Информационного центра смертной казни.

Фото: AP Photo/Shizuo Kambayashi
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Действия Полиса означают, что теперь заключенные, приговоренные к смертной казни - Роберт Рэй, Марио Оуэнс и Натан Данлэп - проведут остаток своей жизни за решеткой без возможности условно-досрочного освобождения.

Рэй был осужден за организацию убийств двух свидетелей другого убийства в 2005 году. Этими убитыми свидетелями были 22-летний Джавад Маршалл-Филдс, сын сенатора штата Ронда Филдса, и его невеста.

"Полис заменил смертную казнь тех, кто убил моего сына и его невесту, - сказал сенатор Филдс в своем заявлении. - Одним росчерком пера губернатор Полис подрывает нашу систему уголовного правосудия".

Между тем

Смертная казнь в США была ненадолго отменена на национальном уровне в начале 70-х годов прошлого века, а затем была восстановлена Верховным судом в 1976 году. По данным правозащитных организаций, с 1976 года американскими штатами и федеральным правительством было совершено 1517 казней.

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