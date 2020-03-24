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24.03.2020 18:16
Рубрика: Экономика

Продуктовый напор

Водителей фур на международных перевозках освободили от карантина
Текст: Евгений Гайва
Водители большегрузов, везущие в Россию товар из-за рубежа, а также экипажи морских, воздушных судов, бригады поездов и локомотивов, дипломаты и родственники умерших могут не проходить 14-дневный карантин после пересечения границы.
Фото: Александр Погожев/ТАСС Фото: Александр Погожев/ТАСС
Фото: Александр Погожев/ТАСС

Двухнедельный карантин был введен постановлением Главного государственного санитарного врача России 18 марта 2020 года. Действие нормы для международных перевозчиков разъяснили в Роспотребнадзоре. Содержание письма обнародовала Росавиация, ранее его копию опубликовала на своем сайте Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. В Роспотребнадзоре отметили, что все, кому разрешено въезжать в Россию без карантина, должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила личной гигиены.

Фото: Владимир Смирнов
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Для автоперевозчиков же ввели еще одно послабление. Ространснадзор приостановил весовой контроль транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости - продукты питания, детские товары, лекарственные средства в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом. Сначала меру планировали ввести с 25 марта, но запустили с 21 марта.

Больше всего введенные в связи с пандемией ограничения влияют на автотранспортные перевозки, на границе возникают заторы. Уже сократилось количество переходов, хотя поток товаров при этом резко не упал, сообщила "Российской газете" вице-президент по ВЭД Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Леонова. "На каждого водителя дополнительно к общепринятой работе добавилось заполнение данных о том, где он был, с кем контактировал", - сказала она.

Въезжать в Россию без карантина, но в масках, могут и родственники умерших

Очереди на автомобильных пунктах пропуска через границу на несколько дней перед праздниками - явление регулярное. Но как долго они продлятся, сейчас невозможно даже предположить, говорит Леонова. Чтобы не возникало постоянного нарушения сроков поставки товаров, можно было бы также упростить или ускорить систему прохождения границы, считает эксперт. При этом в движении грузов по железной дороге и по воде каких-то заметных сбоев не возникает, добавила она.

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