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24.03.2020 19:09
Рубрика: Власть

Володин: Госдума не переводит заседания в онлайн-режим

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможности введения дистанционного голосования депутатов в связи с профилактикой коронавируса.

- Такого решения нет и быть не может, - заявил он журналистам, - потому что регламентом Государственной Думы это не предусмотрено. Тот, кто предлагает такой формат работы, должен это знать.

Глава нижней палаты напомнил, что депутаты свою работу в связи с распространением коронавируса уже скорректировали. Во-первых, теперь вместо трех недель пленарных заседаний - две, которые чередуются с неделей работы депутатов в регионах и неделей работы в комитетах.

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Кроме того, на карантин были отправлены те народные избранники, которые вернулись из стран, где распространен коронавирус, и те, кто находился в контакте с ними.

- Также мы договорились, что если кто-то чувствует себя не очень хорошо, но у него есть желание выступить по повестке, по конкретному законопроекту, то свою позицию депутат может изложить письменно, и это будет отражено в стенограмме заседания, - рассказал также спикер.

В сложное время народные избранники, по его оценке, должны активизировать свою работу, брать на себя решение проблем людей.

- В таких ситуациях парламент должен работать более эффективно, - подчеркнул Володин. - Говорить о дистанционной работе в такое время было бы неправильно. Мы видим, как работает президент. Глава государства делает все, чтобы защитить страну от сегодняшних вызовов - это и коронавирус, и проблемы в экономике. Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые президентом и правительством.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Госдуме обсудят лишение свободы на срок до 7 лет за нарушение карантина

Депутатов ждет напряженная работа в связи с актуальными проблемами - в целях эффективного противодействия распространению коронавируса Госдуме необходимо принять важные законодательные решения.

Так, на дополнительном заседании Совета Думы 25 марта депутаты обсудят вопрос ужесточения наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Как ранее сообщили в Госдуме, речь о наказании за нарушение карантина, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 7 лет.

Вячеслав Володин также не исключил, что 26 марта состоится еще одно заседание Совета Думы, оно пройдет сразу после заседания правительства. Будут обсуждаться, в том числе, вопросы оказания помощи тем, кто попал в сложную экономическую ситуацию в связи с распространением коронавируса.

- Депутатам важно, чтобы вопросы, направленные на защиту наших граждан, были в повестке Государственной Думы уже на следующей неделе, - отметил Володин.

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