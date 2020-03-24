Все мы сейчас живем в состоянии тревоги и постоянного ожидания: что будет с коронавирусом и нами завтра. С одной стороны, в стране пока немного заболевших COVID-19, людей изолируют, лечат и вылечивают. С другой - новости из Италии, Испании, Франции, которые куда ближе к нам, чем Китай, приковывают внимание и пугают. Сейчас важно понять: куда повергнет кривая заболеваемости, как быстро отступит вирус, зависит не только от медиков, но в большой степени от нас самих. Самое важное о вирусе и способах борьбы с ним - в спецвыпуске "РГ-Недели".

Как его узнать?

Симптомы новой коронавирусной инфекции те же, что у гриппа, по крайней мере на начальной стадии заболевания. Поэтому подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19 можно только с помощью тестирования.

Повод обратиться к врачу - усиливающаяся одышка, затруднение дыхания на фоне высокой температуры. Для коронавируса более характерен сухой кашель, без мокроты. Другие симптомы - насморк, боли в мышцах, диарея, тошнота - тоже бывают, но это могут быть признаки обычной ОРВИ. Если вы переносите инфекцию нормально, состояние не ухудшается, вызывать врача преждевременно -лучше отлежаться дома.

Что с тестами?

В России зарегистрированы пять тест-систем для выявления нового коронавируса, об этом сообщил глава минздрава Михаил Мурашко, уточнив, что тесты производят и государственные, и частные организации. Сейчас анализы делают только лаборатории Роспотребнадзора и только по назначению врачей, используя две тест-системы, разработанные ГНЦ "Вектор" еще в январе. Тестируют пока только пациентов из групп риска.

Почему не всех? Потому что сегодня человек, не имеющий симптомов, сдает анализ для самоуспокоения, и он отрицательный. Но завтра он контактирует с носителем вируса - и заражается. И какой смысл был во вчерашнем тестировании? Правда, когда тест-систем будет достаточно, более широкий охват тестированием будет оправдан. Именно такой подход помогает сдерживать эпидемию в Южной Корее, Японии, Германии.

14 дней на карантине - этого времени в среднем достаточно, чтобы убедиться, что человек не заражен

В России, судя по всему, тоже скоро пройти тестирование сможет любой желающий. Но - за деньги. Две крупные сети медицинских лабораторий объявили, что планируют начать выполнять анализы на COVID-19 в апреле. Но это - коммерческий проект.

На выходе также (уже прошли регистрацию) системы для экспресс-тестирования у других производителей. В частности, заявили о регистрации экспресс-теста в Фонде прямых инвестиций. Так что скоро тесты будут доступнее.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Борис Голкин

Кстати

Кого тестировать

Возможности по лабораторной диагностике COVID-19 будут расширены, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Было решено (и минздрав дал такое распоряжение) расширить перечень лабораторий во всех регионах, снабдить их тест-системами и быстро обучить персонал. В Москве, например, тесты выполняют уже в девяти лабораториях. Пока анализы берут у пациентов из групп риска: тех, кто приехал из небезопасных стран, тех, кто контактировал с заболевшими, тех, у кого появились четко выраженные симптомы заболевания, в частности у больных пневмонией.

Чем лечить?

Специфических лекарств, убивающих новый коронавирус, пока нет. Но за три месяца эпидемии врачи накопили некоторый опыт применения ряда препаратов, которые используют, например, для лечения ВИЧ. Понятно, что эти лекарства не для самолечения.

Если заболевание протекает нетяжело, если температура не критически высокая и вы ее нормально переносите, не спешите ее сбивать - так организм борется с инфекцией. Если все же требуется жаропонижающее, для самостоятельного применения рекомендован парацетамол. А вот относительно ибупрофена нужно проявить осторожность: по назначению врача можно, а самим не надо.

Средства от кашля также должен назначить врач: у лекарств разный механизм действия, при сухом кашле и продуктивном, когда отходит мокрота, применяют разные препараты.

Свои предостережения опубликовали на днях кардиологи: если инфекция наложилась на заболевание сердца и сосудов, нельзя отменять прием привычных лекарств, в частности антигипертензивных (снижающих кровяное давление) препаратов. В противном случае можно спровоцировать резкие колебания артериального давления, а это повышает риск инсульта и инфаркта.