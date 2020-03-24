ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 372 тысячи

Более 372 тысяч зараженных коронавирусом насчитывается сегодня по всему миру. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Число умерших, по данным ВОЗ, составило 16 231 человек.

Рост числа заболевших по-прежнему очень высок - около 40 тысяч новых случаев за сутки. Число смертей от вируса за этот же отрезок времени - 1722.

Сильнее всего росли эти цифры в европейском регионе, где "лидерами" являются Италия, Испания и Франция. На втором месте - азиатский регион (Китай, Южная Корея и Япония), на третьем - Южная и Северная Америка. К списку стран, зафиксировавших у себя вирус, добавились еще четыре государства.