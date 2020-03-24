Возможен ли нефтяной альянс США и Саудовской Аравии

Цены на нефть европейской марки Brent сумели обеспечить себе двухдневный рост на фоне новостей о вероятном создании нефтяного союза между США и Саудовской Аравией. Аналитики, правда, пока полностью не уверены в том, что такой альянс действительно сформируется. Неясен и механизм регулирования нефтяного рынка в подобном формате.

Сначала масла в огонь цен подлили заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что с нефтяным королевством он как минимум будет вести переговоры, а в отношении России не исключает новых санкций. Но дальше всех пошел глава минэнерго США Дэн Бруйетт, который в интервью агентству Bloomberg прямо заявил, что сейчас действительно рассматривается возможность союза США и Саудовской Аравии для стабилизации цен на нефть.

Рынок дестабилизировался из-за развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. При этом механизм взаимодействия участников соглашения сохранился. Но в свете решений бывших партнеров резко нарастить добычу и предоставить скидки покупателям нефти Россия пока не видит смысла возвращаться к переговорам о сокращении добычи, заявлял министр энергетики РФ Александр Новак.

Предположения о возможном сотрудничестве Саудовской Аравии и США слышны теперь все чаще, но у экспертов по поводу возникновения такого тандема однозначного мнения нет. У стран слишком разные цели. "Соглашение между Саудовской Аравией и США об ограничении добычи в явном виде не очень вероятно, поскольку оба государства не находятся в настолько безвыходной ситуации, чтобы перешагивать через серьезные препятствия", - считает руководитель исследований департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. По его мнению, экономика США не нуждается критически в повышении цен на нефть, тем более за счет ограничения своей добычи, которое было бы сложно провести в частной отрасли.

Некоторые шаги США на нефтяном рынке могут стать позитивными для России, допускают эксперты

"Белый дом не заинтересован в явной поддержке других нефтеэкспортеров. Да и для властей Саудовской Аравии альянс с США сомнителен из-за расхождений по ближневосточным политическим вопросам", - подчеркнул Курдин. Для Саудовской Аравии нужны высокие цены, желательно выше 70 долларов за баррель для пополнения казны государства. Развитие сланцевой отрасли в США сейчас в приоритете, но ее вполне устроят цены в 50-60 долларов за баррель. Как только котировки поднимаются выше, в США начинают нервничать, поскольку это вызывает рост цен на автомобильное топливо.

Плюс не совсем понятно, каким образом страны собираются регулировать рынок. США едва ли согласятся сокращать добычу. Единственная лазейка для такого союза в том, что Саудовская Аравия не будет допускать роста цен выше 60 долларов за баррель, наращивая производство, а США применят санкции против еще одного крупнейшего игрока на нефтяном рынке - России, таким образом сократив предложение.

"Соглашение между Саудовской Аравией и США не просто жизнеспособно, этот проект находится уже в стадии реализации", - считает доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. С его точки зрения, США пытается устранить Россию с конкурентных рынков. Поэтому введение санкций США вполне возможно в этом году, считает он. Правда, от такого развития событий вряд ли будут в восторге в Европе и Китае, которые очень сильно зависимы от поставок российской нефти. Перераспределить потоки возможно, но это обойдется потребителям в изрядную копеечку.

По мнению Курдина, есть еще один вариант, пожалуй, самый оптимистичный. "Администрация США может выступить фасилитатором (помочь договориться) для взаимодействия ОПЕК или ОПЕК+, чтобы предотвратить избыточную волатильность на рынке", - считает он. В этом плане роль США может стать и позитивной для России, отметил Курдин. В сегодняшней ситуации это может стать действительно весьма простым и выгодным для США способом решения своих проблем.