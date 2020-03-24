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24.03.2020 18:33
Рубрика: Экономика

Союз нарушимый

Возможен ли нефтяной альянс США и Саудовской Аравии
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Цены на нефть европейской марки Brent сумели обеспечить себе двухдневный рост на фоне новостей о вероятном создании нефтяного союза между США и Саудовской Аравией. Аналитики, правда, пока полностью не уверены в том, что такой альянс действительно сформируется. Неясен и механизм регулирования нефтяного рынка в подобном формате.
Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER
Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER

Сначала масла в огонь цен подлили заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что с нефтяным королевством он как минимум будет вести переговоры, а в отношении России не исключает новых санкций. Но дальше всех пошел глава минэнерго США Дэн Бруйетт, который в интервью агентству Bloomberg прямо заявил, что сейчас действительно рассматривается возможность союза США и Саудовской Аравии для стабилизации цен на нефть.

Фото: Gettyimages
Остановят ли низкие цены сланцевую добычу

Рынок дестабилизировался из-за развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. При этом механизм взаимодействия участников соглашения сохранился. Но в свете решений бывших партнеров резко нарастить добычу и предоставить скидки покупателям нефти Россия пока не видит смысла возвращаться к переговорам о сокращении добычи, заявлял министр энергетики РФ Александр Новак.

Предположения о возможном сотрудничестве Саудовской Аравии и США слышны теперь все чаще, но у экспертов по поводу возникновения такого тандема однозначного мнения нет. У стран слишком разные цели. "Соглашение между Саудовской Аравией и США об ограничении добычи в явном виде не очень вероятно, поскольку оба государства не находятся в настолько безвыходной ситуации, чтобы перешагивать через серьезные препятствия", - считает руководитель исследований департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. По его мнению, экономика США не нуждается критически в повышении цен на нефть, тем более за счет ограничения своей добычи, которое было бы сложно провести в частной отрасли.

Некоторые шаги США на нефтяном рынке могут стать позитивными для России, допускают эксперты

"Белый дом не заинтересован в явной поддержке других нефтеэкспортеров. Да и для властей Саудовской Аравии альянс с США сомнителен из-за расхождений по ближневосточным политическим вопросам", - подчеркнул Курдин. Для Саудовской Аравии нужны высокие цены, желательно выше 70 долларов за баррель для пополнения казны государства. Развитие сланцевой отрасли в США сейчас в приоритете, но ее вполне устроят цены в 50-60 долларов за баррель. Как только котировки поднимаются выше, в США начинают нервничать, поскольку это вызывает рост цен на автомобильное топливо.

Что будет с ценами на газ из-за коронавируса и дешевой нефти

Плюс не совсем понятно, каким образом страны собираются регулировать рынок. США едва ли согласятся сокращать добычу. Единственная лазейка для такого союза в том, что Саудовская Аравия не будет допускать роста цен выше 60 долларов за баррель, наращивая производство, а США применят санкции против еще одного крупнейшего игрока на нефтяном рынке - России, таким образом сократив предложение.

"Соглашение между Саудовской Аравией и США не просто жизнеспособно, этот проект находится уже в стадии реализации", - считает доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. С его точки зрения, США пытается устранить Россию с конкурентных рынков. Поэтому введение санкций США вполне возможно в этом году, считает он. Правда, от такого развития событий вряд ли будут в восторге в Европе и Китае, которые очень сильно зависимы от поставок российской нефти. Перераспределить потоки возможно, но это обойдется потребителям в изрядную копеечку.

По мнению Курдина, есть еще один вариант, пожалуй, самый оптимистичный. "Администрация США может выступить фасилитатором (помочь договориться) для взаимодействия ОПЕК или ОПЕК+, чтобы предотвратить избыточную волатильность на рынке", - считает он. В этом плане роль США может стать и позитивной для России, отметил Курдин. В сегодняшней ситуации это может стать действительно весьма простым и выгодным для США способом решения своих проблем.

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