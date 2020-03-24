ВС признал законной приостановку деятельности "Гражданской инициативы"

В середине января суд первой инстанции удовлетворил иск Министерства юстиции и приостановил деятельность партии "Гражданская инициатива". Минюст сообщил тогда, что по итогам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки дважды выносил предупреждения в адрес партии. Нарушения законодательства не были устранены в полном объеме в установленный срок, то есть до 4 октября 2019 года, после чего было подано административное исковое заявление о приостановлении деятельности партии на три месяца.

В суде представители Минюста указывали, что партия частично устранила выявленные нарушения, однако более чем за год некоторые из них так и не были ликвидированы. В частности, "Гражданская инициатива" не проинформировала о смене председателя партии в должной форме, принимала членов партии до написания соответствующего заявления, вносила изменения в устав партии с нарушением законодательства - не в рамках законно организованного съезда.

При рассмотрении апелляционной жалобы в Верховном суде, как передает "Интерфакс", представители партии настаивали на необоснованности претензий Минюста, а также на затратности и в целом невозможности проведения съезда из-за введенных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

В свою очередь представитель Минюста в суде отметила, что приостановление не означает запрет деятельности партии. По ее словам, этот срок дается на то, чтобы партия направила свою деятельность на устранение нарушений.

"Что касается пандемии, то в Москве запрещены мероприятия численностью более 50 человек. При этом съезд партия может провести при участии представителей региональных отделений, а это 43 человека. То есть вполне партия может провести съезд, чтобы устранить нарушения в уставе. А что касается довода, что это затратно, то создавая партию, нужно быть готовым, что надо будет проводить съезды и это потребует каких-то средств и затрат", - сказала представитель ведомства.

В итоге Верховный суд России поддержал позицию Минюста.