Все страны Евросоюза, кроме Ирландии, ввели ограничительные меры на въезд в ЕС

"Мы можем сообщить, что все страны Евросоюза, кроме Ирландии, а также все страны Шенгенской зоны имплементировали временные ограничения касательно не самых необходимых поездок в ЕС", - цитирует Мамера агентство.

Напомним, что накануне Совет Евросоюза по экономике и финансам впервые в истории приостановил действие "Пакта стабильности и роста", базового документа зоны евро. Это, как уточняет ТАСС, было сделано для поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса. Уточняется, что благодаря этому шагу будет отменен лимит бюджетного дефицита для стран ЕС в 3% ВВП, а также "потолок" госдолга в 60% ВВП.