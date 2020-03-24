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Вышел самый дешевый смартфон Xiaomi на мощнейшем процессоре. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
24.03.2020,  
14:00
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила два новых смартфона под брендом Redmi - K30 Pro и K30 Pro Zoom. Отличий у моделей минимум - различаются лишь камеры.

Redmi K30 Pro. Фото: Xiaomi

Так, K30 Pro оборудован квадрокамерой со следующими модулями: основной на 64 Мп, широкоугольный, макро и портретный. В K30 Pro Zoom вместо макро установлен модуль с 3x зумом.

Остальные характеристики смартфонов идентичны:

- 6,7-дюймовый AMOLED-экран FullHD+

- топовый чипсет Snapdrgon 865

- подэкранный дактилоскопический сканер

- выдвижная селфи-камера

- аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки (63 минут до полного заряда)

- память LPDDR5 и UFS 3.1

- модуль NFC

- порт USB-C

- Bluetooth 5.1 с поддержкой Super Bluetooth с дальностью работы до 400 метров

- ИК-порт

Еще один легендарный смартфон Xiaomi исчезнет из продажи

Стоимость базовой версии Redmi K30 Pro с 6/128 Гб памяти будет стоить 2999 юаней (33500 рублей), базовая версия Redmi K30 Pro Zoom на 8/128 Гб обойдется в 3799 юаней (42400 рублей), пишет Gizmochina.

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