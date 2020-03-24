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24.03.2020 20:44
Рубрика: Общество

Пустой Рюгу

Взрыв бомбы на астероиде раскрывает тайны космоса
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Японские ученые подвели первые итоги уникального эксперимента на астероиде Рюгу, который находится от Земли на расстоянии в 300 млн км. Пять лет добирался до него аппарат "Хаябуса-2", чтобы сбросить на поверхность бомбу.

Зачем вообще потребовалась эта миссия, если в 2010 году "Хаябуса-1" уже доставлял грунт с астероида Итокава? Но тогда взятые образцы были загрязнены риголитом с поверхности астероида, а ученым нужен древний грунт в первозданном виде. Который многие миллионы лет не видел солнечного света, не подвергался космическому излучению. Тогда есть шанс заглянуть на 4,6 млрд лет назад, когда зарождалась Солнечная система, и понять новые детали этого феномена.

Фото: NASA/Goddard/University of Arizona via AP
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Что же удалось выяснить? Первые итоги уникального эксперимента опубликованы в одном из самых престижных научных журналов Science. Астероид Рюгу относится к углистым астероидам класса С, к которому принадлежит три четверти всех известных астероидов. Взрыв позволил разобраться с внутренним строением космического тела. Оказалось, что оно довольно рыхлое, на 50 процентов состоит из пустот. После взрыва образовался кратер, на его дне обнажились древние породы, часть которых выброшена наружу.

Откровением для ученых стали сроки, за которые обновляется поверхность астероида под действием разных космических сил. Ранее считалось, что для этого требуется около 158 млн лет, но новые данные говорят, что поверхность астероида гораздо моложе - около 10 млн лет. Но самую интригующую информацию с астероида ученые надеются получить в конце этого года, когда "Хаябуса-2" доставит на Землю собранные из "рукотворного" кратера образцы древних пород.

Общество Космос

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