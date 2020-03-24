За нарушение карантина по коронавирусу арестованы более 900 испанцев

Власти Испании ужесточают меры воздействия на нарушителей режима карантина, объявленного в стране: за сутки были задержаны более 900 нарушителей, передает РИА Новости. Кроме того, было вынесено более 100 тысяч предупреждений.

"До сегодняшнего дня было проведено 926 задержаний и вынесено 102 тысячи предупреждений за невыполнение закона, за несолидарное поведение", - передает агентство слова глава МВД королевства Фернандо Гранде-Марласка.

Есть и более серьезные санкции. Так, в частности, на Канарских островах один из нарушителей приговорен к 4-месячному тюремному заключению.

Напомним, что в Испании на сегодняшний день зафиксированы почти 40 тысяч заражения коронавирусом и 2696 случаев смерти. Это второй после Италии показатель в Европе.