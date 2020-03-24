Захарова предложила ввести санкции против стран G20

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, поддержала идею генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего страны G20 отменить санкции из-за эпидемии коронавируса. На своей странице в Facebook Захарова предложила доработать эту идею.

"Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с пандемией коронавируса. Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции", написала Захарова.

Напомним, что Гутерриш направил лидерам стран G20 письмо, в котором призвал снять санкции. Это, по мнению генерального секретаря, позволит обеспечить доступ к продуктам питания и медицинским товарам, что является критичным моментом для многих стран, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.