Последние недели товары длительного хранения (прежде всего крупы) сметали из магазинов быстрее, чем торговые сети успевали их выкладывать заново. Соцсети были наполнены устрашающими фото полупустых полок с крупами, макаронами и другими продуктами. Однако эксперты уверены, что никаких объективных причин ни для заметного роста розничных цен, ни тем более дефицита нет. Основных круп мы производим в стране больше, чем потребляем. Торговые сети утверждают, что складских запасов социально значимых товаров хватит, чтобы удовлетворить даже кратно возросший спрос. А власти, в свою очередь, призывают потребителей не поддаваться панике и обещают держать ситуацию под контролем.

Уже в первую неделю марта в магазинах наблюдался повышенный спрос на продукты питания длительного хранения, во вторую неделю он перерос в настоящий ажиотаж. Представители торговых сетей удивлялись: столько круп, макарон, замороженной продукции они не продавали никогда. Лидировала гречка - на нее спрос увеличился в 10 раз. Ситуация заставила торговые сети привлечь все возможные ресурсы. Так, X5 Retail Group увеличила объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в 2-4 раза, привлекла дополнительных сотрудников, договорилась с производителями о дополнительных поставках.

"Запасов на складах достаточно, цены стабильны, и мы просим наших покупателей взвешенно подходить к созданию запасов с учетом стабильной доступности. При нехватке товаров на полке в магазине новая поставка будет сделана в течение дня", - отметил представитель X5 Retail Group.

К вопросу подключились власти. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев распорядился создать в регионах запасы продовольствия на два месяца. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать запасы в торговых сетях. А председатель правительства Михаил Мишустин обязал правительство обеспечить ежедневный контроль наличия в магазинах товаров первой необходимости. Федеральная антимонопольная служба пообещала в ежедневном режиме контролировать цены на продукты питания - прежде всего на хлебобулочные изделия, крупы, мясо, яйца, масло, а также ряд овощей и фруктов. Была организована "горячая линия", куда можно сообщать факты повышения цен на продовольственные товары. Сегодня нет дефицита продовольствия, и региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые необоснованно вызван ажиотаж, подчеркнула Виктория Абрамченко. Например, мяса птицы и свинины в России наблюдается переизбыток. А круп, по оценке президента Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадия Гуревича, хватит на полтора года.

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Фото: РИА Новости

Виктория Абрамченко, вице-премьер - о запасах продуктов:

"Гречка - любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы - более 350 тысяч тонн".