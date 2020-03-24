Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в тройку лучших игроков сезона 2019/2020 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таково мнение североамериканских журналистов.

Как известно, НХЛ намерена довести приостановленный сезон до конца. Однако сроки его возобновления по-прежнему неясны. Другой момент: если сезон все же придется завершить досрочно, будут ли согласно ежегодной традиции определяться лауреаты регулярного чемпионата? Издание The Athletic решило не дожидаться ответов на эти вопросы и провести свое голосование по главным номинациям. Опрос получился довольно масштабным: в нем приняли участие больше 40 североамериканских журналистов, пишущих об НХЛ. Их совокупное мнение, разумеется, не претендует на абсолютную правоту, но как минимум заслуживает внимания.

Сразу отметим: россиян в лауреатах не оказалось. Хотя в некоторых номинациях наши соотечественники были близки к победе.

Например, в тройку претендентов на "Харт Трофи", приз самому ценному игроку сезона, вошел наш Артемий Панарин. По итогам голосования форвард нью-йоркского "Рейнджерс" набрал 17,07 процента голосов. Больше только у двух человек: немца Леона Драйзайтля (39,02%), выступающего за "Эдмонтон", и канадца Натана Маккиннона (31,71) из "Колорадо". За какие заслуги Панарин оказался в этом престижном трио, The Athletic объясняет сухими статистическими выкладками. После 69 сыгранных матчей Артемий уже превзошел свои личные рекордные показатели: по заброшенным шайбам (32), результативным передачам (63) и набранным очкам (95). Кстати, до него в истории клуба только восьми игрокам удалось преодолеть 90-очковый рубеж в "регулярке". В случае если сезон возобновится, Панарин может стать всего лишь седьмым россиянином, которому удастся выбить сотню. До сих пор это удавалось лишь шести нашим соотечественникам: Никите Кучерову, Александру Могильному, Сергею Федорову, Евгению Малкину, Александру Овечкину и Павлу Буре.

Идем далее. Панарин - лучший в лиге по очкам (70) и передачам (46) в равных составах. В 34 из 37 выигранных "рейнджерами" матчах Артемий отметился хотя бы одним набранным очком. А в целом Панарин набирал баллы за результативность в 54 из 69 проведенных игр.

81,5 млн долларов заработает Артемий Панарин за семь лет в "Рейнджерс"

"Он делает для нас очень многое, - говорит главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн. - Но именно об этом и шла речь, когда мы подписывали его летом. Играя вместе с Панариным, все в команде стали чуть сильнее, чуть круче. Но даже этим не исчерпывается все, что нам дает Панарин".

Напомним, летом Артемий подписал с "Рейнджерс" семилетний контракт на 11,6 млн долларов, став самым высокооплачиваемым россиянином в лиге. Боссы клубов, поскупившихся перебить предложение клуба из Нью-Йорка, должно быть, кусают локти. Ведь Панарин однозначно отрабатывает вложенные в него деньги.

Если сезон будет доигран, может ли россиянин уже в реальной борьбе за "Харт Трофи" опередить своих конкурентов? Сделать это будет нереально трудно. Тот же Драйзайтль проводит фантастический сезон: человек первым преодолел гроссмейстерскую отметку в 100 очков (сейчас у него 110 баллов), затмив самого Коннора Макдэвида, с которым немец играет в "Эдмонтоне".

Отличная пресса и у Маккиннона, который, по мнению многих, едва ли не в одиночку тащит "Колорадо" в плей-офф. Чтобы обойти этих "зубров", Панарину нужно непременно вывести "Рейнджерс" в следующую стадию. Хотя уже тот факт, что "рейнджеры" борются за выход в плей-офф, говорит о многом. Без Артемия нью-йорский клуб, скорее всего, проводил бы очередной заурядный сезон.

Тем временем

Руководство НХЛ заявило, что не собирается проводить массовое тестирование игроков на наличие коронавируса.

"Помимо того факта, что было бы недостаточно ресурсов для тестирования, у врачей нет мнения, что такое тестирование обосновано с медицинской точки зрения и соответствует требованиям, установленным органами здравоохранения", - говорится на официальном сайте Лиги.

На данный момент известно о двух хоккеистах, заразившихся коронавирусом. Оба выступают за "Оттаву Сенаторз".

Кроме того, НХЛ подчеркнула, что ни один из форматов завершения нынешнего сезона не повлияет на "целостность" следующего регулярного чемпионата.