Авиакомпании снижают цены на перелеты по России

Так, "Аэрофлот" вдвое снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае до уровня других перевозчиков. Перелеты в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стоят на 40-60% меньше, чем в октябре-ноябре прошлого года. В другие города - Ростов-на-Дону, Новосибирск, Казань билеты подешевели на 15-20%. Авиакомпании S7 и "Уральские авиалинии" также снизили цены, особенно на апрель.

Тем самым авиаперевозчики пытаются привлечь пассажиров и хоть как-то компенсировать потерю зарубежных направлений.

Как ранее рассказывали "РГ" эксперты, российские авиакомпании будут вынуждены перебрасывать освободившиеся воздушные суда на внутренние перелеты. Но маршруты по России и ранее были убыточны, а теперь их убыточность возрастет. По мнению экспертов, в авиаотрасли возможны банкротства в третьем квартале этого года.

Возможность банкротств также признал первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько. По оценке Росавиации, убытки российских авиакомпаний из-за закрытия международных перелетов превысят 100 млрд руб. до конца года.

Правительство принимает меры по поддержке авиакомпаний и туроператоров. Предполагается предоставить отсрочку по уплате налогов пока до 1 мая, а также ввести мораторий на банкротства.