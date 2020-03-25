Госэкзамены в вузах могу частично перенести в онлайн

- Мы внимательно анализируем то, как организовать итоговую аттестацию, - подчеркнул министр. - Ведь есть преддипломные практики - важнейший элемент учебного процесса, и часть этих практик невозможно перенести в онлайн. Кроме того, сама итоговая аттестация - очень серьезный момент в формировании личности выпускника вуза.

По словам Фалькова, сейчас необходимо определить, в каких случаях можно полностью перевести госэкзамен на дистанционный режим, а в каких - все же использовать смешанный формат, с учетом всех мер предосторожности.

На сегодняшний день все вузы, подведомственные министерству, перешли на "удаленку", а в целом по России таких 80 процентов. При этом почти половина студентов, проживающих в общежитиях, решили уехать домой и учиться оттуда. Но закрывать общежития вузы не спешат - возможность уехать, прежде всего, финансовая, есть не у всех.