Илон Маск подарил Калифорнии более 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ

Илон Маск. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Власти Калифорнии получили 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких от американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом, подчеркнув, что это героический поступок. Вся техника уже доставлена в Лос-Анджелес.
Сам Маск уточнил, что эти аппараты не произведены его компаниями. Предприниматель закупил их в Китае, после чего аппараты ИВЛ были доставлены в США, пишет ТАСС.
По последним данным, в Соединенных Штатах зафиксировано свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 700 человек. Больше всего заболевших в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.