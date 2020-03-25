Известный конференц-центр в Лондоне превратят в госпиталь

Известный конференц-центр Excel в Лондоне, где в 2009 году состоялась встреча по глобальному финансовому кризису G20, будет превращен во временный госпиталь. Он занимает площадь в 100 тысяч квадратных метров и находится в лондонских верфях.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, который дал понять, что власти страны превратят конференц-центр в больницу скорой помощи NHS Nightingale, поскольку число смертей в Великобритании из-за коронавируса выросло на 87 за последние 24 часа.

Госпиталь будет состоять из двух отделений, каждое из которых рассчитано на две тысячи койкомест. Это будет одна из ряда больниц скорой помощи, которые власти страны намерены построить по всей стране. Лондон был выбран в качестве первого пункта назначения, поскольку столица опережает остальную часть страны по количеству случаев коронавируса, сообщает агентство Anadоlu.

Хэнкок отвечал на вопросы журналистов удаленно через видеосвязь в рамках мер по изоляции граждан. По словам министра, по всей Великобритании было проведено 90 436 тестов на заражение коронавирусом, из которых 82 359 оказались отрицательными, а 8 077 положительными. "К сожалению, 422 пациента с положительным результатом на коронавирус COVID-19 умерли", - отметил Хэнкок.

Стало известно, что 11 788 бывших британских медицинских работников, включая врачей, медсестер и другой медицинский персонал, которые ранее уволились с работы, согласились вернуться в Национальную службу здравоохранения, чтобы помочь бороться со вспышкой заболевания. Наконец, 5500 студентов-медиков последнего года обучения и 1800 студентов-медсестер также поступят в распоряжение Национальной службы здравоохранения.

Напомним, что новый коронавирус, известный как COVID-19, который появился в Ухане в декабре прошлого года, распространился по меньшей мере на 169 стран и территорий. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией.

По данным Центра ресурсов по коронавирусу при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер вторника, во всем мире было подтверждено более 414 200 случаев заболевания COVID-19, причем за весь период около 18 500 человек умерли и более 107 800 человек выздоровели.

Италия, Китай, Иран и Испания по-прежнему являются наиболее пострадавшими странами от коронавируса. Несмотря на рост числа случаев заболевания, подавляющее большинство людей, инфицированных вирусом, легко переносят COVID-19 и выздоравливают.