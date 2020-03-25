Генетики, по сути, заново "выращивают" наше генеалогическое древо. Они нашли нам неожиданных родственников - неандертальца, денисовца и хоббита с острова Флорес. И судя по энтузиазму ученых, это вовсе не предел. А еще генетики переписывают историю миграций древних людей, сроки их разделения на африканскую, европейскую и азиатскую популяции.

Особенно поражает, что картина событий, которые произошли сотни тысяч лет назад, постоянно уточняется, дополняется новыми деталями. Свой вклад в эту историческую летопись внесли ученые Университета ИТМО. Они создали алгоритм, который позволяет быстро и значительно точней анализировать генетические данные.

- Мы взяли уже известные геномные данные из прежних работ и заново их проверили с помощью нашего алгоритма, - рассказала корреспонденту "РГ" один из авторов работы Екатерина Носкова. - Получилась картина, которая более точно, чем предыдущие исследования, рассказывает о событиях, которые произошли сотни тысяч лет назад.

К примеру, ученые заново решили разобраться, насколько верна одна из самых захватывающих историй в эволюции - о выходе наших далеких предков из своей прародины Африки. Ранее, изучая геномы современных людей из Африки, Европы и Азии, ученые, казалось бы, ответили на этот вопрос. Картина примерно такая. В Африке жила популяция примерно из 7 тысяч особей. Около 200 тысяч лет назад там почему-то произошел демографический взрыв, и число жителей стало стремительно расти. Жизнь осложнилась, и около 2 тысяч самых предприимчивых около 140 тысяч лет назад отправились на поиски лучшей доли. Какова их судьба? О ней пока известно мало, но установлено, что 40 тысяч лет назад они разделилась на европейскую и азиатскую ветви. Причем численность обоих стала очень быстро расти, фактически по экспоненте.

Всего 500 первопроходцев покинуло Африку, положив начало населению Европы и Азии

- Мы проверили эту историю и получили другие данные, - говорит Носкова. - У нас время выхода из Африки и разделение популяции на африканскую и евроазиатскую оно отодвинулось назад на 10 тысяч лет. То есть это произошло не 140 тысяч, а 150 тысяч лет назад. Кроме того, скорректировано число первопроходцев, покинувших Африку. Их было не 2 тысячи, а всего 500! Но очень быстро численность стала расти и достигло тех самых двух тысяч. А уже потом одни отправились в Европу, а другие в Азию. Интересно, что среди тех, кто остался в Африке, численность никаких не менялась, была постоянной.