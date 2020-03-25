Как можно заработать на слабом рубле

Что делать со сбережениями в ситуации со слабым рублем и стоит ли менять валюту, отложенную на отпуск, ради прибыли?

"РГ" обратилась за советом к эксперту по личным инвестициям Алене Лапицкой. А уж следовать ему - каждый решает сам.

Алена, если у человека есть иностранная валюта, отложенная на отдых, стоит сейчас ее перевести в рубли, а потом снова купить, когда котировки упадут? И таким образом увеличить свои сбережения к отпуску.

Лапицкая: В том случае, если у вас есть валюта, которая предназначена для проведения отдыха, и причем не завтра, а через n-количество месяцев, то не стоит пытаться заработать спекуляцией, если вы не являетесь профессиональным трейдером.

Как вы можете заметить, спред у банков сейчас исчисляется несколькими рублями. Продавая валюту сейчас, у вас нет никакой гарантии, что в будущем вы купите ее по выгодному курсу. Какой смысл тратить нервы и время на весьма сомнительную прибыль.

Некоторые эксперты советуют покупать золотые слитки. Стоит ли полагаться на такой инвестиционный актив?

Лапицкая: Вне зависимости от "погоды за бортом", то есть экономического положения в мире, золотой слиток будет служить надежным убежищем вашему капиталу. Даже если рухнет вся финансовая система, драгоценный металл останется по-прежнему драгоценным металлом.

Но надо понимать, что инвестиции в золото - это долгосрочное вложение, и имеет целью, прежде всего именно сохранить ваши сбережения. Золотой слиток обычно покупают, когда идет устойчивый рост экономики. Если же складывается ситуация неопределенности, то инвесторы уходят в консервативные активы, и повышенный спрос двигает цену на золото вверх.

В целом же, стоит рассмотреть приобретение золотого слитка, как надежный способ сохранить свои деньги и защитить от обесценивания.

А есть ли смысл поменять доллары и евро на рубли и вложить деньги в криптовалюту?

Лапицкая: Если вы начинающий инвестор, то необходимо вкладывать свои средства в разные активы, диверсифицировать, а не пытаться получить максимальную прибыль в таком высокорискованном активе, как криптовалюта.

Между котировками цен на нефть, фондовым рынком и криптовалютой имеется взаимосвязь. После падения на фондовом рынке, обвала цен на "черное золото" криптовалюта проявила себя не лучшим убежищем.

А после того, как фондовый рынок наберет свою силу, главная цифровая монета Bitcoin, предполагаю, тоже устремиться в бычьем направлении. Данный инструмент в долгосрочной перспективе, возможно, и стоит рассмотреть, как инвестиционную идею, но не для консервативных инвесторов.

Понятно. Но лучше не рисковать? Не трогать свои сбережения в долларах и евро?

Лапицкая: Если вы вошли в это непростое время подготовленным, имея сбережения в иностранной валюте, то не стоит менять их на столь волатильную денежную единицу, как рубль.

Чтобы ни говорили экономисты и аналитики о том, что рубль стал независим от котировок нефти, мы с вами в очередной раз стали свидетелями прямой корреляции: упала нефть и рубль отправился вслед за ней.

Таким образом, если у вас есть возможность жить на свой доход, не испытывая голод, холод и приспосабливаясь под настоящее время, то оставьте валюту для действительно критической ситуации.

А если сбережения в рублях, может, все-таки стоит сейчас купить иностранную валюту? Есть прогнозы, что доллар дойдет до 100 рублей.

Лапицкая: Покупать валюту стоит тогда, когда курс стабилен и вы, выделяя определенную сумму от своих доходов, формируете подушку безопасности, храня часть денег в рублях, а часть, например, в долларах.

Тогда в сегодняшних реалиях у вас появился бы дополнительный доход из-за курсовой разницы. Но, если время уже упущено, и вы вошли в кризис с рублями, то с паническим настроением покупать валюту, которая для рубля стала дороже, не имеет смысла. Потому что риск в этом случае, действительно, не оправдан.

Если же рубли вам "жгут" руки, и вы чувствуете в себе спокойное желание получать выгоду, то стоит обратить внимание на фондовый рынок. В долгосрочной перспективе он всегда показывает рост. И сейчас есть возможность купить акции, которые подешевели. И в дальнейшем (не может же рынок всегда идти вниз) вы будете получать регулярный доход.

Сегодня как никогда актуальна китайская пословица, которая гласит: "Кто почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу".