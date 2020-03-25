Как в Испании наказывают за несоблюдение правил карантина

Испанские полицейские очень строго следят за соблюдение правил карантина, и никакие смягчающие обстоятельства не могут спасти от штрафа за их нарушение. Так, в Мадриде женщине был выписан штраф за то, что во время поездки к престарелым родителям, которым понадобились продукты, ее дочь сидела рядом с ней.

В свой единственный выходной Мария Хосе, работающая в одной из столичных больниц, решила привезти продукты своим родителям, которым под 90 лет. В магазине она набрала товаров на 200 евро и не могла самостоятельно донести их до квартиры, расположенной на третьем этаже в доме без лифта. Помочь она попросила собственную дочь. Главная ошибка, которую они допустили, заключалась в том, что женщины сидели на передних креслах в машине, что в настоящее время запрещено с целью снизить риск распространения коронавируса. И у них не было на лицах масок, что также является одним из требований к тем, кто передвигается по городу на автомобиле не в одиночку.

Помощь пожилым людям в этом случае полицейскими не была признана уважительно причиной, что вызвало возмущение Марии Хосе. "Я понимаю, что они осуществляют контроль, но они должны учитывать исключительные ситуации", - заявила женщина.

Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда ужесточил правила перемещения по городу. Теперь даже те, кто ходит на работу, должны иметь справку от работодателя, которая дает право выходить на улицу.

По данным главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, за первые восемь дней с момента объявления карантина в стране стражами порядка было задержано 926 человек, отказавшихся выполнять требование полиции вернуться в свои дома, а также вынесено 102 тысячи предупреждений. На Канарских островах одного из нарушителей приговорили к четырехмесячному тюремному заключению. Это был первый вердикт, вынесенный судом за несоблюдение карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса. В то же время министр подчеркнул, что несознательных граждан немного, большинство испанцев соблюдают установленные правила.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Испании, в королевстве зарегистрировано почти 42 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией: около трех тысяч скончались, а еще 3,8 тысычи выздоровели. Половина случаев заболевания приходится на Мадрид (12,3 тысячи) и Каталонию (10 тысяч).