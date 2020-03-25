Во всем мире объявлена пандемия коронавируса. Как в таких условиях обеспечить чистые купюры, свежую прессу, разгрузку СИЗО и эффективную работу на дому, читайте в материале "РГ".
В Италии спрос на газеты только растет
По мнению итальянских властей, закрывших на этой неделе огромное количество нестратегических предприятий, любые печатные издания являются "товарами первой необходимости", поэтому их деятельность прерываться не должна. За этим решением стоит в том числе и чисто культурологическое объяснение: на Апеннинах доминирует пожилое население, которое привыкло покупать "живую прессу", а не читать ее онлайн.
"Мы открыты, приходите и покупайте газеты и журналы. Это наилучший способ получить авторитетную информацию. Не забывайте также, что чтение помогает отвлечься от невзгод", - призвал Фабио Пиппарони, представитель профсоюза газетных киосков (Sinagi-Cgil) провинции Перуджа.
Руководствуясь этой логикой, ведущие итальянские издания, начиная от миланской Corriere della Sera и римской La Repubblica, заканчивая туринской La Stampa, издаются точно такими же тиражами, как и до наступления пандемии и тотального карантина. Благо все пишущие журналисты уже приноровились работать удаленно. Они так хорошо с этим управляются, что, как рассказал "РГ" журналист еженедельного журнала Panorama Франческо Бонацци, не исключено, что, когда пандемия будет побеждена, владельцы изданий переведут всех своих сотрудников на удаленку.
Многие учреждения и бары, в которых можно было раньше прочитать свежую прессу, закрыты. Сотрудники министерств и парламентарии работают из дома, поэтому надобность в доставке газет в эти структуры автоматически отпала. В Италии нет традиции получать газеты на дом (хотя почта продолжает работать в штатном режиме), а был и есть "обряд" покупки свежей прессы в ларьках. Тем не менее карантин вынудил жителей некоторых итальянских регионов пересмотреть многие дорогие их сердцу привычки: все-таки пожилые люди находятся в зоне риска и лишний раз выходить им из дома не рекомендуется. Чтобы обеспечить их газетами и журналами, на юге, в Апулии, местное агентство "Лобуоно" взяло на себя обязательство доставлять прессу на дом на безвозмездной основе. Подобный проект начали реализовывать также в Тоскане.
В Риме, как выяснилось, спрос на газеты во время карантина не упал, а наоборот, увеличился.
"К моему удивлению, несмотря на все ограничения, за последние две недели продажи выросли на 30 процентов", - рассказал мне продавец римского киоска Марко Фиоретти. Он, вооружившись маской и дезинфекторами для рук, ежедневно открывает киоск в 05.30 утра, иначе есть угроза разминуться с дистрибьюторами, с которыми "лучше не ссорится".Они обладают колоссальным влиянием и, как говорят сведущие люди, терпеть убытки в период пандемии уж точно не намерены.
Вопрос ребром
Между тем, немало среди этих людей тех, кто еще работает. Причем, многие не только из любви к профессии и желания остаться востребованным на рынке труда, но и просто ради денег. Кому хочется жить на одну пенсию и сводить концы с концами? Поэтому первый вопрос, который волнует москвичей: в не потеряют ли они в доходах, перестав ходить на работу? Как же выполнить указ мэра и в то же время не остаться без средств существования? На эти вопросы корреспонденту "РГ" ответила директор Института частного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных, кандидат юридических наук:
- Напомню, еще перед тем, как издать указ от 23 марта, в котором домашний карантин вменили в обязанность всем москвичам в возрасте 65+, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям с просьбой отправить по возможности как можно больше работников на удаленку. При этом он сразу подчеркнул: "Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет". Между тем, такие попытки в городе, судя то обращениям читателей, уже предпринимаются. В новом же указе, продиктованном заботой о старшем поколении, глава города уже более конкретно обозначил, как именно могут пожилые москвичи пережить это трудное время. Вариантов предлагается три. Первый - самый простой - это взять больничный лист. Тут в законодательстве все прописано: если у вас страховой стаж больше восьми лет, то дни на бюллетене оплачиваются 100-процентой выплатой зарплаты, если стаж от пяти до восьми лет - 80%, меньше пяти лет - 60 %. У ветеранов, о которых идет речь, стаж как правило, исчисляется десятками лет. Но если они люди высокооплачиваемые, то болеть все равно не выгодно, так как существует ограничение при оплате по больничному- не более 2301 руб. 37 копеек за один день.
Вторая законная форма не ходить в офис - это продолжать работу в удаленном режиме. Заставить на нее перейти нельзя - недаром в указе есть пункт 6.5, предусматривающий согласие работника. Да и не каждый работодатель может пойти на это, так как не каждая работа выполнима вне офиса. К примеру, человек имеет доступ к секретной информации и не может осуществлять такую работу на дому. Проще решается вопрос с проведением разных переговоров - сейчас существует множество способов проводить их в режиме он-лайн - по скайпу, в режиме видеоконференций, с помощью разных платформ и программ. Но если и работодатель, и работник приходят к выводу, что сотрудник может в полном объеме выполнять свои обязанности, не выходя из дома, в оплате труда он потерять не должен. Самое оптимальное в этом случае - предложить людям, переходящим на удаленку, подписать дополнительное соглашение. Трудовой кодекс допускает это в связи с произошедшими изменениями - в данном случае места работы. Предусмотреть в нем, в частности, продолжительность рабочего дня и конкретные часы - скажем с 9.00 до 17.00. Другие условия: отвечать на запрос работодателя через определённое время ( например, в течение часа) по телефону или по электронной почте, а не больше чем через два часа быть при необходимости в офисе. Детали прописывает сам работодатель.
Но тут есть нюансы. Как правило, чаще всего в трудовых договорах, которые заключаются с сотрудниками при поступлении на работу, зарплата делится на части: скажем, 50 тысяч рублей - гарантированный оклад. А еще какая-то часть при эффективной работе поощряется премиями, увеличивающими коэффициентами и другими стимулирующими выплатами. Решение об их выплате каждый раз принимает руководитель. Может он, воспользовавшись данным ему правом, в настоящее время с целью экономии средств фирмы взять и снизить эти выплаты работнику? Может. Но и тот в свою очередь, если действительно выполняет свои обязанности и дома в полном объеме, может оспорить это решение уже в судебном порядке.
Ну и третий вариант домашнего карантина, рекомендованный мэром Москвы - оплачиваемый отпуск. Если право на отпуск у работника наступило, то препятствий взять его нет. Ну, а если положенный отпуск уже исчерпан, а новый еще не наступил, то претендовать на отпуск не приходится.
Все эти же три варианта на выбор могут использовать и другие москвичи. которым предписан режим самоизоляции, скажем, при возвращении из одной из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они не могут просто просидеть дома положенные две недели, а потом явиться на работу и сказать: у меня была самоизоляция. В таком случае им может быть засчитан просто прогул с соответствующими выводами. Для того, чтобы не потерять работу и постараться сохранить доход, им нужно вместе с работодателем продумать, как именно оформить эти дни. Термина самоизоляция в Трудовом кодексе России еще нет, а есть сложившаяся в стране экстремальная ситуация.
Адвокаты предлагают разгрузить СИЗО
По мнению представителей адвокатуры, сейчас надо активно настаивать на изменении меры пресечения для пожилых лиц, а также страдающих хроническими заболеваниями.
"Обстоятельства, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и носящие характер форс-мажора, рекомендуется использовать в качестве самостоятельных доводов, в дополнение ко всем иным доводам, обращая внимание лиц, в производстве которых находится дело, на необходимость незамедлительного разрешения процессуального обращения", - полагают в Адвокатской палате Москвы.
Подготовлена и типовая жалоба, в которой приводятся аргументы, почему гражданина надо освободить из СИЗО и перевести под домашний арест.
Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко обратился к адвокатскому сообществу в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией. Он призвал коллег в сложной ситуации продолжать исполнение публичных функций, возложенных на адвокатуру как институт гражданского общества и соотправителя правосудия.
"Распространение коронавируса, которое приобрело характер пандемии, и беспрецедентные меры, принимаемые для того, чтобы не допустить усугубления ситуации, вносят существенные коррективы в деятельность правоохранительных и судебных органов и, соответственно, в деятельность адвокатуры", - заявил Юрий Пилипенко.
Напомним, суды на время карантина ввели серьезные ограничения: рассматриваются только неотложные дела, прием граждан прекращен, документы принимаются в электронном режиме или по почте. Но все-таки совсем правовая жизнь не остановлена, и потребность в защите прав граждан остается.
Федеральная палата адвокатов РФ и все региональные палаты продолжают выполнять возложенные на них законом обязанности.
В свою очередь, в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что ведомством организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемической ситуацией в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
Во всех учреждениях тюремного ведомства организованы медицинские посты для выявления больных с респираторными симптомами. На всех объектах уголовно-исполнительной системы, в том числе в приемных, сборных отделениях, столовых, автотранспорте, камерах, отрядах и т.д., проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных специальных средств и бактерицидных облучателей (рециркуляторов). Медицинские работники увеличивают количество покамерных обходов и осмотров всех содержащихся в СИЗО и колониях граждан. Усилен мониторинг за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
В колониях и СИЗО приостановлено до особого указания предоставление длительных и краткосрочных свиданий.
Свадьба узким кругом
Известно, что свадьбы в республиках Северного Кавказа проходят с большим размахом, и именно серьезного скопления людей хотят избежать в Чечне.
Добавим, что под запрет попали и другие массовые мероприятия.
Хроника коронавируса
17:05 Автовладельцев призывают к бесконтактной оплате
Госкомпания "Автодор" рекомендовала автомобилистам переходить на бесконтактную оплату проезда по своим дорогам для минимизации риска заражения коронавирусом. "Кассиры на пунктах взимания платы обеспечены средствами защиты, в том числе перчатками, чтобы не иметь прямого контакта с купюрами. Что касается автомобилистов, то для минимизации риска заражения, им лучше перейти на бесконтактные способы оплаты проезда через транспондер или банковской картой при помощи мобильного телефона", - сообщили в компании, добавив, что все пункты взимания платы работают в штатном режиме.
16:20 Запрет на передвижение внутри Евросоюза
Страны Евросоюза расширили ограничения на поездки внутри союза и продолжают вводить контроль на внутренних границах из-за эпидемии коронавируса. "Мы можем теперь объявить, что все государства-члены, за исключением Ирландии, а также все ассоциированные с Шенгенским пространством страны, ввели у себя временное ограничение на необязательные поездки внутри Евросоюза", - сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в столице Бельгии Брюсселе.
16:15 Электроснабжение медучреждений под контролем
"Россети" взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов страны, в том числе медицинских учреждений и центров приема звонков населения. Специалисты в ближайшее время также проведут анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры для выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.
12:07 Дефицита продуктов нет
Обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. По его словам, на складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается. Резких скачков цен на продукты питания также нет. Тем не менее усиленный контроль и анализ ситуации на продовольственном рынке будут продолжены.
11:52 Для военных построят инфекционные центры
Из резервного фонда правительства РФ выделят 8,8 млрд рублей на строительство 16 инфекционных центров для военных. Такие лечебные стационары необходимы для "оказания медицинской помощи военнослужащим с инфекционной патологией". Понятно, что в первую очередь речь идет о коронавирусе.
09:00 Хубэй открывается
В свете положительной эпидемиологической динамики Пекин объявил о смягчении карантина в провинции Хубэй, где в конце прошлого года началась вспышка COVID-19, переросшая в пандемию. С 25 марта будут сняты ограничения для населения на въезд и выезд из провинции. В городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.
07:30 Пасха без освящения
Конференция католических епископов Польши из-за коронавируса отменила традиционное освящение крашеных яиц, куличей и другой пасхальной пищи в Великую Субботу, накануне дня Воскресения Христова. Чтобы избежать скопления людей, польские епископы призывают верующих в пасхальное утро 12 апреля самим совершить дома обряд благословения угощения.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач РФ:
Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом.
Подготовила Ирина Невинная
Банки взялись за чистоту наличных
Такие рекомендации за подписью первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой получили все кредитные организации. Это не означает каких-либо ограничений на выдачу наличных, но банкоматы-ресайклеры будут работать только на выдачу или только на прием наличных. Таким образом, все банкоматы будут выдавать только "чистые" деньги.
Всего за российскими банками числится 195 тысяч банкоматов, из них в режиме рециркуляции работают около 25%. Банк России рекомендовал банкам перед выдачей клиентам наличных или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдержать денежные знаки в течение как минимум трех-четырех дней - именно такой срок составляет продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе.
"Банк России по нашим стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней, - сказал в видеообращении заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Центрального банка Владимир Демиденко. - Таким образом, мы выдаем кредитным организациям чистые банкноты. Теперь важно, чтобы и банки соблюдали все необходимые меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов".
Технически банкоматы-ресайклеры могут быть переведены в режим разорванного оборота наличности, когда принятые деньги не будут переданы обратно клиентам, а будут инкассироваться, объясняет директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин (у "Открытия" больше половины банкоматов - ресайклеры). "Отключение режима рециркуляции никак не влияет на работоспособность банкомата, - подчеркнул он. - Но смена режима работы потребует значительного времени и создаст дополнительную нагрузку на инкассационные службы и кассы пересчета".
"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные, - сообщили "Российской газете" в Сбербанке. - Клиенты не почувствуют разницы".
В сетях некоторых банков устройств с функцией ресайклинга немного. Так, у Московского кредитного банка (МКБ) их менее 2,5% из более 8 тысяч банкоматов. В кассеты устройств загружаются исключительно денежные средства, полученные в Банке России, где они были выдержаны более 14 дней после их получения из оборота, сообщает МКБ.
Сбербанк и другие банки подчеркивают, что не собираются вводить ограничения на снятие клиентами наличных. "Мы не ожидаем паники среди наших клиентов и не наблюдаем ажиотажа ни на снятие, ни на внесение наличных, - говорит Дынин. - Денежных средств в нашей банкоматной сети достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос населения на наличность".
Напротив, тревога из-за пандемии может подстегнуть и без того быстрый процесс вытеснения наличных из оборота. Банк России и банки рекомендуют на время пандемии больше пользоваться безналичными и бесконтактными способами оплаты и соблюдать меры разумной гигиены при обращении с наличными и банковским оборудованием. За прошлый год в России совершено свыше 3 млрд операций по снятию наличных из банкоматов на 28,6 трлн рублей.