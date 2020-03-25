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24.03.2020 20:50
Рубрика: Общество

Коронный номер

Как в условиях вируса обеспечить чистые купюры, свежую прессу, разгрузку СИЗО и эффективную работу на дому
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Во всем мире объявлена пандемия коронавируса. Как в таких условиях обеспечить чистые купюры, свежую прессу, разгрузку СИЗО и эффективную работу на дому, читайте в материале "РГ".

Банки взялись за чистоту наличных

Текст: Игорь Зубков
Банкам предстоит отключить режим рециркуляции у тысяч банкоматов, чтобы разорвать замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

Такие рекомендации за подписью первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой получили все кредитные организации. Это не означает каких-либо ограничений на выдачу наличных, но банкоматы-ресайклеры будут работать только на выдачу или только на прием наличных. Таким образом, все банкоматы будут выдавать только "чистые" деньги.

Фото: iStock
Сбербанк не планирует ограничений на снятие наличных

Всего за российскими банками числится 195 тысяч банкоматов, из них в режиме рециркуляции работают около 25%. Банк России рекомендовал банкам перед выдачей клиентам наличных или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдержать денежные знаки в течение как минимум трех-четырех дней - именно такой срок составляет продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе.

"Банк России по нашим стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней, - сказал в видеообращении заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Центрального банка Владимир Демиденко. - Таким образом, мы выдаем кредитным организациям чистые банкноты. Теперь важно, чтобы и банки соблюдали все необходимые меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов".

Технически банкоматы-ресайклеры могут быть переведены в режим разорванного оборота наличности, когда принятые деньги не будут переданы обратно клиентам, а будут инкассироваться, объясняет директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин (у "Открытия" больше половины банкоматов - ресайклеры). "Отключение режима рециркуляции никак не влияет на работоспособность банкомата, - подчеркнул он. - Но смена режима работы потребует значительного времени и создаст дополнительную нагрузку на инкассационные службы и кассы пересчета".

Банкоматы будут выдавать "чистые" деньги, прошедшие карантин или в банках, или в учреждениях Банка России. Вирус, если он был на банкнотах, погибнет за три-четыре дня

"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные, - сообщили "Российской газете" в Сбербанке. - Клиенты не почувствуют разницы".

В сетях некоторых банков устройств с функцией ресайклинга немного. Так, у Московского кредитного банка (МКБ) их менее 2,5% из более 8 тысяч банкоматов. В кассеты устройств загружаются исключительно денежные средства, полученные в Банке России, где они были выдержаны более 14 дней после их получения из оборота, сообщает МКБ.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Сбербанк и другие банки подчеркивают, что не собираются вводить ограничения на снятие клиентами наличных. "Мы не ожидаем паники среди наших клиентов и не наблюдаем ажиотажа ни на снятие, ни на внесение наличных, - говорит Дынин. - Денежных средств в нашей банкоматной сети достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос населения на наличность".

Напротив, тревога из-за пандемии может подстегнуть и без того быстрый процесс вытеснения наличных из оборота. Банк России и банки рекомендуют на время пандемии больше пользоваться безналичными и бесконтактными способами оплаты и соблюдать меры разумной гигиены при обращении с наличными и банковским оборудованием. За прошлый год в России совершено свыше 3 млрд операций по снятию наличных из банкоматов на 28,6 трлн рублей.

В Италии спрос на газеты только растет

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Согласно всем последним экстренным декретам правительства Италии, направленным на сдерживание коронавирусной пандемии, газетным киоскам предписано работать в "довирусном" режиме.

По мнению итальянских властей, закрывших на этой неделе огромное количество нестратегических предприятий, любые печатные издания являются "товарами первой необходимости", поэтому их деятельность прерываться не должна. За этим решением стоит в том числе и чисто культурологическое объяснение: на Апеннинах доминирует пожилое население, которое привыкло покупать "живую прессу", а не читать ее онлайн.

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"Мы открыты, приходите и покупайте газеты и журналы. Это наилучший способ получить авторитетную информацию. Не забывайте также, что чтение помогает отвлечься от невзгод", - призвал Фабио Пиппарони, представитель профсоюза газетных киосков (Sinagi-Cgil) провинции Перуджа.

Руководствуясь этой логикой, ведущие итальянские издания, начиная от миланской Corriere della Sera и римской La Repubblica, заканчивая туринской La Stampa, издаются точно такими же тиражами, как и до наступления пандемии и тотального карантина. Благо все пишущие журналисты уже приноровились работать удаленно. Они так хорошо с этим управляются, что, как рассказал "РГ" журналист еженедельного журнала Panorama Франческо Бонацци, не исключено, что, когда пандемия будет побеждена, владельцы изданий переведут всех своих сотрудников на удаленку.

Многие учреждения и бары, в которых можно было раньше прочитать свежую прессу, закрыты. Сотрудники министерств и парламентарии работают из дома, поэтому надобность в доставке газет в эти структуры автоматически отпала. В Италии нет традиции получать газеты на дом (хотя почта продолжает работать в штатном режиме), а был и есть "обряд" покупки свежей прессы в ларьках. Тем не менее карантин вынудил жителей некоторых итальянских регионов пересмотреть многие дорогие их сердцу привычки: все-таки пожилые люди находятся в зоне риска и лишний раз выходить им из дома не рекомендуется. Чтобы обеспечить их газетами и журналами, на юге, в Апулии, местное агентство "Лобуоно" взяло на себя обязательство доставлять прессу на дом на безвозмездной основе. Подобный проект начали реализовывать также в Тоскане.

Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE
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В Риме, как выяснилось, спрос на газеты во время карантина не упал, а наоборот, увеличился.

"К моему удивлению, несмотря на все ограничения, за последние две недели продажи выросли на 30 процентов", - рассказал мне продавец римского киоска Марко Фиоретти. Он, вооружившись маской и дезинфекторами для рук, ежедневно открывает киоск в 05.30 утра, иначе есть угроза разминуться с дистрибьюторами, с которыми "лучше не ссорится".Они обладают колоссальным влиянием и, как говорят сведущие люди, терпеть убытки в период пандемии уж точно не намерены.

Вопрос ребром

Текст: Любовь Проценко
Домашний карантин, объявленный мэром Москвы Сергеем Собяниным с завтрашнего дня, станет самым массовым в истории столицы. Если говорить только о горожанах в возрасте 65+, которым он адресован с целью уберечь их от коронавируса, то остаться дома на три недели - с 26 марта до 14 апреля, должны почти 1,8 миллиона москвичей. А если добавить туда еще горожан с хроническими болезнями сердца, почек и другими заболеваниями? Тогда их число и вовсе перевалит за два миллиона человек.

Между тем, немало среди этих людей тех, кто еще работает. Причем, многие не только из любви к профессии и желания остаться востребованным на рынке труда, но и просто ради денег. Кому хочется жить на одну пенсию и сводить концы с концами? Поэтому первый вопрос, который волнует москвичей: в не потеряют ли они в доходах, перестав ходить на работу? Как же выполнить указ мэра и в то же время не остаться без средств существования? На эти вопросы корреспонденту "РГ" ответила директор Института частного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных, кандидат юридических наук:

Фото: istock
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- Напомню, еще перед тем, как издать указ от 23 марта, в котором домашний карантин вменили в обязанность всем москвичам в возрасте 65+, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям с просьбой отправить по возможности как можно больше работников на удаленку. При этом он сразу подчеркнул: "Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет". Между тем, такие попытки в городе, судя то обращениям читателей, уже предпринимаются. В новом же указе, продиктованном заботой о старшем поколении, глава города уже более конкретно обозначил, как именно могут пожилые москвичи пережить это трудное время. Вариантов предлагается три. Первый - самый простой - это взять больничный лист. Тут в законодательстве все прописано: если у вас страховой стаж больше восьми лет, то дни на бюллетене оплачиваются 100-процентой выплатой зарплаты, если стаж от пяти до восьми лет - 80%, меньше пяти лет - 60 %. У ветеранов, о которых идет речь, стаж как правило, исчисляется десятками лет. Но если они люди высокооплачиваемые, то болеть все равно не выгодно, так как существует ограничение при оплате по больничному- не более 2301 руб. 37 копеек за один день.

Вторая законная форма не ходить в офис - это продолжать работу в удаленном режиме. Заставить на нее перейти нельзя - недаром в указе есть пункт 6.5, предусматривающий согласие работника. Да и не каждый работодатель может пойти на это, так как не каждая работа выполнима вне офиса. К примеру, человек имеет доступ к секретной информации и не может осуществлять такую работу на дому. Проще решается вопрос с проведением разных переговоров - сейчас существует множество способов проводить их в режиме он-лайн - по скайпу, в режиме видеоконференций, с помощью разных платформ и программ. Но если и работодатель, и работник приходят к выводу, что сотрудник может в полном объеме выполнять свои обязанности, не выходя из дома, в оплате труда он потерять не должен. Самое оптимальное в этом случае - предложить людям, переходящим на удаленку, подписать дополнительное соглашение. Трудовой кодекс допускает это в связи с произошедшими изменениями - в данном случае места работы. Предусмотреть в нем, в частности, продолжительность рабочего дня и конкретные часы - скажем с 9.00 до 17.00. Другие условия: отвечать на запрос работодателя через определённое время ( например, в течение часа) по телефону или по электронной почте, а не больше чем через два часа быть при необходимости в офисе. Детали прописывает сам работодатель.

Но тут есть нюансы. Как правило, чаще всего в трудовых договорах, которые заключаются с сотрудниками при поступлении на работу, зарплата делится на части: скажем, 50 тысяч рублей - гарантированный оклад. А еще какая-то часть при эффективной работе поощряется премиями, увеличивающими коэффициентами и другими стимулирующими выплатами. Решение об их выплате каждый раз принимает руководитель. Может он, воспользовавшись данным ему правом, в настоящее время с целью экономии средств фирмы взять и снизить эти выплаты работнику? Может. Но и тот в свою очередь, если действительно выполняет свои обязанности и дома в полном объеме, может оспорить это решение уже в судебном порядке.

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Чем обернется карантинный простой для работников

Ну и третий вариант домашнего карантина, рекомендованный мэром Москвы - оплачиваемый отпуск. Если право на отпуск у работника наступило, то препятствий взять его нет. Ну, а если положенный отпуск уже исчерпан, а новый еще не наступил, то претендовать на отпуск не приходится.

Все эти же три варианта на выбор могут использовать и другие москвичи. которым предписан режим самоизоляции, скажем, при возвращении из одной из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они не могут просто просидеть дома положенные две недели, а потом явиться на работу и сказать: у меня была самоизоляция. В таком случае им может быть засчитан просто прогул с соответствующими выводами. Для того, чтобы не потерять работу и постараться сохранить доход, им нужно вместе с работодателем продумать, как именно оформить эти дни. Термина самоизоляция в Трудовом кодексе России еще нет, а есть сложившаяся в стране экстремальная ситуация.

Адвокаты предлагают разгрузить СИЗО

Текст: Владислав Куликов
Федеральная палата адвокатов предложила всем региональным палатам адвокатов России рассмотреть пример московских коллег: они в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией предлагают адвокатам подавать ходатайства об освобождении своих подзащитных из СИЗО.

По мнению представителей адвокатуры, сейчас надо активно настаивать на изменении меры пресечения для пожилых лиц, а также страдающих хроническими заболеваниями.

ФСИН ввела круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации в СИЗО и колониях

"Обстоятельства, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и носящие характер форс-мажора, рекомендуется использовать в качестве самостоятельных доводов, в дополнение ко всем иным доводам, обращая внимание лиц, в производстве которых находится дело, на необходимость незамедлительного разрешения процессуального обращения", - полагают в Адвокатской палате Москвы.

Подготовлена и типовая жалоба, в которой приводятся аргументы, почему гражданина надо освободить из СИЗО и перевести под домашний арест.

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко обратился к адвокатскому сообществу в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией. Он призвал коллег в сложной ситуации продолжать исполнение публичных функций, возложенных на адвокатуру как институт гражданского общества и соотправителя правосудия.

"Распространение коронавируса, которое приобрело характер пандемии, и беспрецедентные меры, принимаемые для того, чтобы не допустить усугубления ситуации, вносят существенные коррективы в деятельность правоохранительных и судебных органов и, соответственно, в деятельность адвокатуры", - заявил Юрий Пилипенко.

97,6 тысячи заключенных находятся в 305 следственных изоляторах по всей стране, по данным ФСИН России на 1 марта. С начала года число арестованных сократилось на 105 человек

Напомним, суды на время карантина ввели серьезные ограничения: рассматриваются только неотложные дела, прием граждан прекращен, документы принимаются в электронном режиме или по почте. Но все-таки совсем правовая жизнь не остановлена, и потребность в защите прав граждан остается.

Федеральная палата адвокатов РФ и все региональные палаты продолжают выполнять возложенные на них законом обязанности.

В свою очередь, в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что ведомством организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемической ситуацией в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

ФСИН временно запретила свидания в колониях и СИЗО

Во всех учреждениях тюремного ведомства организованы медицинские посты для выявления больных с респираторными симптомами. На всех объектах уголовно-исполнительной системы, в том числе в приемных, сборных отделениях, столовых, автотранспорте, камерах, отрядах и т.д., проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных специальных средств и бактерицидных облучателей (рециркуляторов). Медицинские работники увеличивают количество покамерных обходов и осмотров всех содержащихся в СИЗО и колониях граждан. Усилен мониторинг за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

В колониях и СИЗО приостановлено до особого указания предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

Свадьба узким кругом

Текст: Роман Кияшко
О решении временно запретить свадебные церемонии сообщили в руководстве Чечни. Теперь проводить их можно будет только в узком кругу семьи.
Фото: iStock
Хватит ли запасов продовольствия жителям южных регионов РФ

Известно, что свадьбы в республиках Северного Кавказа проходят с большим размахом, и именно серьезного скопления людей хотят избежать в Чечне.

Добавим, что под запрет попали и другие массовые мероприятия.

Хроника коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов , Татьяна Карабут , Ариадна Рокоссовская , Алексей Чуриков

17:05 Автовладельцев призывают к бесконтактной оплате

Госкомпания "Автодор" рекомендовала автомобилистам переходить на бесконтактную оплату проезда по своим дорогам для минимизации риска заражения коронавирусом. "Кассиры на пунктах взимания платы обеспечены средствами защиты, в том числе перчатками, чтобы не иметь прямого контакта с купюрами. Что касается автомобилистов, то для минимизации риска заражения, им лучше перейти на бесконтактные способы оплаты проезда через транспондер или банковской картой при помощи мобильного телефона", - сообщили в компании, добавив, что все пункты взимания платы работают в штатном режиме.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин проверил работу больницы для пациентов с подозрением на коронавирус

16:20 Запрет на передвижение внутри Евросоюза

Страны Евросоюза расширили ограничения на поездки внутри союза и продолжают вводить контроль на внутренних границах из-за эпидемии коронавируса. "Мы можем теперь объявить, что все государства-члены, за исключением Ирландии, а также все ассоциированные с Шенгенским пространством страны, ввели у себя временное ограничение на необязательные поездки внутри Евросоюза", - сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в столице Бельгии Брюсселе.

16:15 Электроснабжение медучреждений под контролем

"Россети" взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов страны, в том числе медицинских учреждений и центров приема звонков населения. Специалисты в ближайшее время также проведут анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры для выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.

12:07 Дефицита продуктов нет

Обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. По его словам, на складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается. Резких скачков цен на продукты питания также нет. Тем не менее усиленный контроль и анализ ситуации на продовольственном рынке будут продолжены.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Минздрав запустил электронный портал по коронавирусу

11:52 Для военных построят инфекционные центры

Из резервного фонда правительства РФ выделят 8,8 млрд рублей на строительство 16 инфекционных центров для военных. Такие лечебные стационары необходимы для "оказания медицинской помощи военнослужащим с инфекционной патологией". Понятно, что в первую очередь речь идет о коронавирусе.

09:00 Хубэй открывается

В свете положительной эпидемиологической динамики Пекин объявил о смягчении карантина в провинции Хубэй, где в конце прошлого года началась вспышка COVID-19, переросшая в пандемию. С 25 марта будут сняты ограничения для населения на въезд и выезд из провинции. В городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.

07:30 Пасха без освящения

Конференция католических епископов Польши из-за коронавируса отменила традиционное освящение крашеных яиц, куличей и другой пасхальной пищи в Великую Субботу, накануне дня Воскресения Христова. Чтобы избежать скопления людей, польские епископы призывают верующих в пасхальное утро 12 апреля самим совершить дома обряд благословения угощения.

Цитата

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач РФ:

Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Подготовила Ирина Невинная

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