Корабли ВМС США не будут заходить в порты из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в планы ВМС США. Теперь из-за высокого риска заражения принято решение об отмене заходов в порты всех кораблей, кроме тех, которым требуется ремонт или пополнение запасов.

Ранее сообщалось о заражении трех членов экипажа атомного авианосца Theodore Roosevelt.

"Мы отменили все заходы в порты за исключением тех кораблей, которым нужно техническое обслуживание или пополнение запасов, а их достаточно немного", - передает ТАСС заявление начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея.

Напомним, что по последним данным в США зафиксировано уже более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 606 человек.