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25.03.2020 10:23
Рубрика: В мире

Крупная пивная компания в Канаде начала выпускать дезинфекторы для рук

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупная пивоваренная компания в Канаде свернула часть производства, начав выпускать дезинфицирующие средства для рук, сообщает местное издание In Bramton.

В пресс-релизе компании говорится о том, что, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией, пять пивоваренных заводов в четырех канадских провинциях "немедленно начинают производство дезинфицирующего средства для рук".

Фото: AP Photo/Seth Perlman
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В ближайшие дни компания планирует произвести 50 тысяч антисептиков и передать их благотворительным организациям, а также своим партнерам в ресторанном бизнесе, которые специализируются на приготовлении еды на вынос.

"Наша цель - передать столь необходимое дезинфицирующее средство тем, кто в нем больше всего нуждается, особенно людям, находящимся на переднем крае, служащим их общинам", - говорится в заявлении представителя пивоваренной компании.

В 2012 году фирма создала "Программу помощи при стихийных бедствиях" и за эти годы использовала ее уже 12 раз. Ранее в рамках этой программы было предоставлено в общей сложности 460 тысяч бутылок чистой питьевой воды жителям и местным службам спасения по всей Канаде, в том числе в Форт Мак-Мюррей во время лесных пожаров 2016 года и в общинах вдоль реки Сент-Джон в Нью-Брансуике в 2018 году, когда провинция столкнулась с самым сильным наводнением за последние десятилетия.

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