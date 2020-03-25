Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Курс рубля продолжает укрепляться на торгах утром в среду, следует из данных Московской биржи.

На 10.14 мск курс доллара опускался на минимуме до 77,93 рубля, евро дешевел до 84,35 рубля. Фондовые индексы МосБиржи и РТС открыли торги ростом около 3-4%. Баррель нефти марки Brent в среду слабо дорожает в районе 2% и приближается к 28 долларам, следует из данных биржи ICE.

По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи поднялся более чем на 7%, а РТС вырос более чем на 9%. Рубль накануне сумел укрепиться к доллару и евро в пределах 40-60 копеек - до 78,28 и 84,48 рубля соответственно.

Укрепление рубля не было слишком акцентированным из-за нефти, которая продолжает топтаться на месте в ожидании 1 апреля, когда ценовая война основных производителей может начаться или превратиться в шутку с последствиями, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Во всяком случае, появилась надежда, что и американские сланцевые компании могут сократить добычу, чтобы улучшить ситуацию с ценами, которые на текущем уровне никого не устраивают. В более длительной перспективе рубль может ждать длительная волна укрепления за счет разницы ставок с долларом и безграничной QE от ФРС США", - отмечает он.