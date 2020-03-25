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25.03.2020 05:21
Рубрика: Общество

Не оставить в одиночестве

Самоизоляция пожилых людей не лишит их помощи
Текст: Любовь Проценко, Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 64(8118)
В России ситуация с коронавирусом развивается не так остро, как в других странах.
Пожилые люди - в зоне особого внимания. Фото: Махонин Андрей / ТАСС Пожилые люди - в зоне особого внимания. Фото: Махонин Андрей / ТАСС
Пожилые люди - в зоне особого внимания. Фото: Махонин Андрей / ТАСС

57 новых случаев заболевания за последние сутки, 495 больных по всей стране. И тем не менее именно вопросу, как остановить распространение этой напасти, посвящены все первоочередные дела премьер-министра Михаила Мишустина.

Основное внимание он уделил защите пожилых россиян. "Почему я об этом говорю? - объяснил глава правительства на совещании с вице-премьерами в понедельник. - Ситуация, которая складывается в мире из-за коронавируса, показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения. Это наши родители, бабушки и дедушки, пожилые соседи. Те, у кого снижен иммунитет или есть хронические болезни. Именно им угрожает в первую очередь опасность!"

На портале госуслуг появился опрос про коронавирус

Обращаясь к самим представителям старшего поколения, Михаил Мишустин попросил: "Пожалуйста, отнеситесь к этой информации серьезно. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома. Без крайней необходимости не выходить на улицу". Губернаторам же поручил продумать, как власти на местах могут помочь этим людям пережить временное заточение в четырех стенах.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем новом указе объявил домашний карантин для всех москвичей старше 65 лет, а также горожан с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких (астмой), легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения, имеющих трансплантированные органы и ткани, с хронической болезнью почек, злокачественными образованиями, также перенесших инфаркт и инсульт). В равной мере это относится и к работающим. Работодателям он поручил перевести таких работников на удаленку или предоставить им оплачиваемый отпуск либо дать больничный.

Новый указ не просто запретительный документ. В нем подробно рассказано, к кому за помощью могут обратиться "самоизолированные". Чтобы заказать продукты и лекарства, в том числе и льготные, бесплатные препараты, достаточно будет позвонить по "горячей линии": 8 (495) 870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры. Домашний карантин начинается только с 26 марта, но, как убедились корреспонденты "РГ", заказы нуждающихся по этому телефону уже принимают. По этому же номеру можно заказать и больничный лист - его доставит курьер домой. Не нужно волноваться и о том, что пришло время заплатить за телефон или коммуналку, а значит, придется выйти из дома. Не надо выходить, подчеркивает мэр. Операторам связи дано указание не отключать горожанам этой категории телефон, даже если на нем не будет денег, а управляющим компаниям - временно не начислять пени за просрочку платежей.

Как движение #МЫВМЕСТЕ помогает пожилым в условиях изоляции

Городские власти готовы компенсировать москвичам и дополнительные расходы, которые могут возникнуть во время домашнего карантина. Две тысячи рублей выплатят им сразу после начала режима самоизоляции на счет или карту, на которые они получают пенсию и другие соцвыплаты, а еще две тысячи - после его завершения. При условии, что режим не будет нарушаться.

С аналогичной просьбой - не покидать своих квартир до 14 апреля - обратился к жителям Подмосковья в возрасте 65+ и губернатор Андрей Воробьев.

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