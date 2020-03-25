Месси и Роналду сделали щедрые пожертвования на борьбу с коронавирусом

Лучшие футболисты последнего десятилетия аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду внесли свой вклад в борьбу с COVID-19.

Как сообщает El Mundo Deportivo, капитан "Барселоны" пожертвовал около миллиона евро на борьбу с коронавирусом в столице Каталонии и на родине. Не остался в стороне и бывший наставник "Барселоны" Хосеп Гвардиола, перечисливший миллион евро одному из благотворительных фондов в Испании, где заболели около 40 тысяч человек. Примерно 2800 из них умерли.

Находящийся в Португалии лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш помогли строительству трех новых отделений интенсивной терапии. По данным местных СМИ, сумма пожертвования превышает миллион евро.