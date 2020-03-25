Мировые звезды оперы выступят в Большом театре Беларуси

Трио белорусов из музыкальной элиты мира, которым гордятся оперные площадки многих стран - Надежда Кучер, Оксана Волкова и Павел Петров, - подтвердили свое решение выступить 27 апреля в Минске на сцене Большого театра оперы и балета.

Победитель ряда международных конкурсов, в том числе "Опералия", обладатель специальной премии Фонда Владимира Спивакова Павел Петров на родной сцене планирует исполнить арию Рудольфа из "Богемы" Джакомо Пуччини. Именно с ней прославленный тенор и стал триумфатором в 2018 году престижного конкурса, который возглавляет Пласидо Доминго. Критики напоминают, что солисту уже аплодировали зрители в ведущих театрах Союзного государства, европейских стран, Австралии и Гонконга.

Правда, "над программой еще думаем, но очень хочется исполнить арии и дуэты из опер "Ромео и Джульетта" Шарля Гуно, "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе, "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти", - поделился своими планами белорусский вокалист. Кстати, он надеется исполнить и песню Андрейки из "Свадьбы в Малиновке" Бориса Александрова.

Гордятся соотечественники и уникальным сопрано Надежды Кучер - лауреата двух "Золотых масок". Ее имя украшало, в том числе, афиши театров Берлина и Женевы, Мадрида и Парижа.

Украшением театрального мира Беларуси справедливо считают искусствоведы и голос Оксаны Волковой - заслуженной артистки Синеокой. Неслучайно имя обладательницы удивительного меццо-сопрано все чаще можно встретить в спектаклях, которые с успехом проходят на сценах России и США, Германии и Швейцарии, информирует БЕЛТА.

Выступала белорусская примадонна и на оперных площадках Китая и Лондонской Королевской оперы, театра "Колон" в Буэнос-Айресе, Зальцбургского фестиваля и миланского театра "Ла Скала". "С программой еще определяюсь, но склоняюсь к исполнению арий и дуэтов из опер, редко идущих на нашей сцене. Павел Петров и Надежда Кучер - замечательные исполнители. Поэтому такой концерт - подарок для меломанов и просто любителей оперы", - подчеркнула Оксана Волкова. А худрук театра народный артист СССР Валентин Елизарьев добавил, что национальный театр оперы и балета продолжает объединять под своими сводами выдающихся музыкантов в проекте "Белорусы мира".

Первой ласточкой, напомнил он, стала опера "Риголетто" с участием Павла Петрова и Владислава Сулимского. И "мы планируем продолжать приглашать в программы и концерты белорусских артистов, талант которых собирает восхищенных зрителей в театрах по всему миру", - резюмировал он.