Митрополит Иларион: С коронавирусом лучше перестраховаться

В связи с тем, что Ватикан распорядился проводить службы онлайн (российские католики, кстати, пока к этому не присоединились, у них в храмах собирается реальная паства), какие перспективы у нас? Будут ли пасхальные службы у нас проводиться онлайн? Какое решение принято? Не будет ли оно меняться?

Митрополит Иларион: Священноначалие Русской православной церкви не рассматривает какие-либо варианты борьбы с коронавирусом, предполагающие закрытие храмов, принудительное уменьшение числа верующих за богослужениями или полный перевод богослужения из режима офлайн в режим онлайн. И в течение Великого поста, и на Пасху будут проводиться реальные богослужения с участием реальных прихожан.

Это не означает, что в Церкви недооценивают угрозу. Если вирус будет распространяться и число зараженных расти, если будут появляться новые распоряжения властей относительно борьбы с коронавирусом, Церковь будет на них реагировать. Сказанное относится как к Церкви в целом, так и к отдельным епархиям, где будет непременно учитываться эпидемиологическая обстановка.

Православные храмы в Италии, руководствуясь предписаниями правительства, приостановили службы. Митрополит Антоний, патриарший экзарх Западной Европы, дал распоряжение о приостановке служб и в православных храмах Русской церкви в Италии. Речь о конкретной ситуации и определенном сроке?

Митрополит Иларион: Это не решение митрополита, это решение итальянских властей. В Италии церковные организации получили соответствующие предписания государственной власти. В стране обстановка такая, что уже введено ограничение на свободное перемещение людей по городу. Все сидят в квартирах и не ходят никуда, в том числе и в храмы, которые, впрочем, остаются открыты. Полиция в усиленном режиме патрулирует города и если видит, что у храма собирается хотя бы небольшая группа людей, то сразу же приезжают полицейские и устраивают разбирательства. В течение какого срока будет действовать такой режим? Пока это неизвестно. Как только правительство даст соответствующее разрешение, службы будут возобновлены.

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Полный вариант интервью митрополита Илариона смотрите на сайте "РГ".

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Прямые трансляции всех служб в храмах можно смотреть на канале "Храм Всех Скорбящих Радость".