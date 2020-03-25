Митрополит Иларион: С коронавирусом лучше перестраховаться

Новости

В странах Евросоюза возросли продажи поддельных лекарств в интернете 08:51
В Приморье снизят налоги для туротрасли и сферы услуг 08:43
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей 08:16
Медики рассказали о новом «скрытом» симптоме коронавируса 08:15
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов 08:11
Lada от украинского ЗАЗа: появились первые фото 08:08
Высота волны цунами у Северо-Курильска составила полметра 08:06
В Приморье на борьбу с коронавирусом направят 500 миллионов рублей 07:56
Новая Зеландия перешла на чрезвычайное положение из-за COVID-19 07:49
Первые волны цунами подошли к Северо-Курильску 07:45
В Нижнем Новгороде иномарка столкнулась с рейсовым автобусом 07:45
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек 07:29
Сахалинский ЗАГС изменил режим работы из-за коронавируса 07:22
В колониях Приморья будут шить марлевые маски 07:17
В КНР за сутки зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом 07:13
Жителей острова Парамушир начали эвакуировать из-за угрозы цунами 07:09
В Якутии число зараженных коронавирусом выросло до 10 07:06
В Северо-Курильском районе объявлена тревога цунами 06:58
Трамп призвал граждан США выйти на работу для спасения экономики 06:26
Reuters сообщил о возобновлении выпуска самолетов Boeing 737 MAX 06:09
Около 380 россиян вылетели спецрейсом из Индии в РФ 05:56
Два работника приморской компании заразились коронавирусом за границей 05:24
Трамп поддержал перенос Олимпиады на год 05:11
Байден призвал не отменять съезд Демократической партии США из-за коронавируса 04:55
В Приамурье задержали организаторов нелегальных казино 04:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
25.03.2020 06:21
Рубрика: Общество

Храм открыт

Митрополит Иларион: С коронавирусом лучше перестраховаться
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Неделя № 64(8118)
В связи с тем, что Ватикан распорядился проводить службы онлайн (российские католики, кстати, пока к этому не присоединились, у них в храмах собирается реальная паства), какие перспективы у нас? Будут ли пасхальные службы у нас проводиться онлайн? Какое решение принято? Не будет ли оно меняться?
Митрополит Иларион: Церковь адекватно оценивает угрозу распространения вируса. Фото: РИА Новости www.ria.ru Митрополит Иларион: Церковь адекватно оценивает угрозу распространения вируса. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Митрополит Иларион: Церковь адекватно оценивает угрозу распространения вируса. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Митрополит Иларион: Священноначалие Русской православной церкви не рассматривает какие-либо варианты борьбы с коронавирусом, предполагающие закрытие храмов, принудительное уменьшение числа верующих за богослужениями или полный перевод богослужения из режима офлайн в режим онлайн. И в течение Великого поста, и на Пасху будут проводиться реальные богослужения с участием реальных прихожан.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Патриарх Кирилл прочитал проповедь о коронавирусе

Это не означает, что в Церкви недооценивают угрозу. Если вирус будет распространяться и число зараженных расти, если будут появляться новые распоряжения властей относительно борьбы с коронавирусом, Церковь будет на них реагировать. Сказанное относится как к Церкви в целом, так и к отдельным епархиям, где будет непременно учитываться эпидемиологическая обстановка.

Православные храмы в Италии, руководствуясь предписаниями правительства, приостановили службы. Митрополит Антоний, патриарший экзарх Западной Европы, дал распоряжение о приостановке служб и в православных храмах Русской церкви в Италии. Речь о конкретной ситуации и определенном сроке?

Митрополит Иларион: Это не решение митрополита, это решение итальянских властей. В Италии церковные организации получили соответствующие предписания государственной власти. В стране обстановка такая, что уже введено ограничение на свободное перемещение людей по городу. Все сидят в квартирах и не ходят никуда, в том числе и в храмы, которые, впрочем, остаются открыты. Полиция в усиленном режиме патрулирует города и если видит, что у храма собирается хотя бы небольшая группа людей, то сразу же приезжают полицейские и устраивают разбирательства. В течение какого срока будет действовать такой режим? Пока это неизвестно. Как только правительство даст соответствующее разрешение, службы будут возобновлены.

Подробности

Полный вариант интервью митрополита Илариона смотрите на сайте "РГ".

Подробности

Прямые трансляции всех служб в храмах можно смотреть на канале "Храм Всех Скорбящих Радость".

Общество Религия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Жителей острова Парамушир начали эвакуировать из-за угрозы цунами
Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству
МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии