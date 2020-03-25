Могут ли вырасти цены на подсолнечное масло

Федеральная антимонопольная служба с 23 марта начала ежедневно мониторить ситуацию на продовольственном рынке страны. Антимонопольщиков беспокоит возможный необоснованный рост цен на социально значимые продукты и товары. Особое внимание служба будет уделять хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов. В числе других ФАС будет следить и за ценами на подсолнечное масло.

Только за прошлую неделю цены на подсолнечное масло на мировом рынке снизились на $15 - с $640/т до $625/т, следует из мониторинга "СовЭкон". По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цены упали до $620/т, и это рекордно низкий показатель с 2008 года. Растительные масла остро реагируют на нефтяные котировки, объясняют эксперты. С начала года цены на подсолнечное масло на мировом рынке и без того снижались, а падение цен на нефть только подстегнуло пике цен на масло, поясняет ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько.

Последовавшее за нефтью ослабление рубля привело к росту внутренних цен. Экспортеры смогли предложить аграриям за семечку больше, на этом фоне российские маслоэкстракционные заводы тоже были вынуждены повысить закупочные цены, чтобы не остаться без сырья, поясняет Хотько. По оценке "СовЭкон", за прошлую неделю подсолнечник вырос в цене на 625 руб., до 19,575 тыс. руб./т. По данным ИКАР, сейчас аграрии предлагают семечку по 23-24 руб./кг с НДС, а год назад в это же время цены варьировались от 22,8 до 23,5 руб./кг. Соответственно, выросли цены и на масло. По данным "СовЭкон", за прошлую неделю рост составил 2 тыс. руб., до 46,675 тыс. руб./т. В данный момент сырое подсолнечное масло на юге страны отпускается по 48,5-49 руб./кг с НДС, (годом ранее по 43 руб./кг), приводит данные Даниил Хотько.

Пока, несмотря на ажиотажный спрос, уровень цен на масложировую продукцию остается на прежнем уровне, заверяет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Но ситуация может измениться в ближайшее время.

Чтобы сохранить цены на масло на прежнем уровне, Масложировой союз обратился в Минсельхоз с просьбой предпринять меры для стабилизации цен на подсолнечник, говорит исполнительный директор союза Михаил Мальцев. По его словам, сейчас аграрии искусственно завышают цены, пытаясь придержать сырье для более выгодной продажи. Пока союз ответа из Минсельхоза не получил.