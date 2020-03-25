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25.03.2020 19:22
Рубрика: Происшествия

Опасные прогулки

МВД подготовило поправки к стратегии борьбы с экстремизмом
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8119)
Министерство внутренних дел обнародовало свои поправки, касающиеся государственной стратегии борьбы с экстремизмом. Главное в них - приравнивание организации несогласованных шествий и митингов к подготовке террористических актов. Есть в документе и положения, которые касаются журналистов, освещающих эти события.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

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Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Основная мысль поправок - рассматривать проведение и организацию несогласованных публичных мероприятий в числе наиболее серьезных проявлений экстремизма. Судя по тексту документа, через запятую рядом с таким правонарушением, как организация несогласованной акции, будет стоять подготовка теракта и подготовка и проведение массовых беспорядков.

Подобное предложение объяснимо. Ведь даже сами организаторы "просто прогулок" отказываются дать гарантии, что собранная ими толпа продолжит мирно "гулять" или начнет громить витрины, кидать что-то в полицейских и переворачивать автомобили.

Юристы министерства, которые работали над поправками, утверждают, что организация несогласованного шествия или призывы выйти на улицу без разрешения городской власти серьезно дестабилизируют обстановку в стране, а их организаторы "намеренно инициируют массовые беспорядки" на несанкционированных митингах. Кстати, это хорошо было видно на кадрах, которые снимали на таких мероприятиях как сами полицейские, так и участники несогласованных шествий. На таких записях всегда заметны люди, искусственно подогревающие толпу и призывающие идти вперед. Правда, сами эти граждане, потом, когда "поднимут градус", тихо отходят на второй план.

Тревогу вызывает участие в акциях подростков

В документе подчеркивается, что особую озабоченность вызывает участие в массовых акциях несовершеннолетних. Подростков специально созывают в соцсетях. По мнению авторов поправок, организаторов несогласованных мероприятий привлекает не только возможность легко влиять на молодых людей, но и то, что школьники, которых позвали на улицу "побузить", часто не подлежат уголовной ответственности. А о том, что полиция "схватила ребенка", будут кричать долго и громко. В поправках подчеркивается, что на молодых воздействуют и иностранные спецслужбы с целью "разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Противодействовать этому должны, как сказано в поправках, "мероприятия, которые воспитывают уважение к людям всех национальностей и вероисповеданий".

Происшествия Терроризм Антитеррор Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство МВД Законопроекты и комментарии Митинги и шествия

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