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25.03.2020 11:15
Рубрика: В мире

Нефтяные компании США начали урезать зарплаты сотрудникам

Текст: Александр Гусаров
Нефтяные компании США начали урезать зарплаты сотрудникам из-за обвала цен на нефть на мировых рынках. Как сообщает газета The Wall Street Journal, расположенная в Хьюстоне американская компания Occidental Petroleum Corp. уже предупредила своих работников о предстоящем в ближайшее время существенном сокращении их доходов.
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Уточняется, что снижать издержки американских нефтяников вынуждают не только резко упавшие цены на сырье, но и быстрое замедление экономической активности в США из-за продолжающейся эпидемии короновируса в стране.

Фото: Gettyimages
Остановят ли низкие цены сланцевую добычу

Причем, если рядовые работники, начиная с 1 апреля, лишаться порядка 30 процентов своей ежемесячной получки, то зарплата руководителей сократится куда серьезнее. Так, исполнительный директор компании потеряет 81 процент своих доходов, а топ-менеджмент недосчитается 68 процентов получки. При этом преференции и бонусы, например субсидирование проезда сотрудников или оплата занятий спортом, также будут урезаны.

"Пандемия короновируса привела к беспрецедентному сокращению спроса на нефть в мире. Кроме того, ценовые войны между Саудовской Аравией и Россией еще больше осложнили ситуацию. Мы должны принять немедленные и беспрецедентные меры в нашей компании", отмечается в попавшей в распоряжение СМИ внутренней переписке Occidental Petroleum Corp.

Отмечается, что помимо указанной компании многие другие крупные игроки нефтегазового рынка США, прежде всего компании по добыче сланцевой нефти, также приступили к сокращению своих расходов. Проблемам нефтехимической индустрии США в немалой степени способствует сильная закредитованность этого сектора американской экономики. Так, по данным агентства Moody's, в 2020-2024 годами ему предстоит выплатить около 90 миллиардов долларов долгов по открытым в период высоких цен на нефть кредитным линиям.

Фото: iStock
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На этом безрадостном фоне, грозящим окончательным крахом "сланцевой революции" в Америке, администрация президента США Дональда Трампа готовит пакет экстренных мер по содействию национальным нефтепроизводителям, пишет газета The Washington Post. По данным издания, речи идет о выдаче федеральным правительством США крупных займов американским нефтегазовым компаниям под низкую ставку, что позволит им рефинансировать кредиты и избежать серии банкротств.

В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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