Нефтяные компании США начали урезать зарплаты сотрудникам

Уточняется, что снижать издержки американских нефтяников вынуждают не только резко упавшие цены на сырье, но и быстрое замедление экономической активности в США из-за продолжающейся эпидемии короновируса в стране.

Причем, если рядовые работники, начиная с 1 апреля, лишаться порядка 30 процентов своей ежемесячной получки, то зарплата руководителей сократится куда серьезнее. Так, исполнительный директор компании потеряет 81 процент своих доходов, а топ-менеджмент недосчитается 68 процентов получки. При этом преференции и бонусы, например субсидирование проезда сотрудников или оплата занятий спортом, также будут урезаны.

"Пандемия короновируса привела к беспрецедентному сокращению спроса на нефть в мире. Кроме того, ценовые войны между Саудовской Аравией и Россией еще больше осложнили ситуацию. Мы должны принять немедленные и беспрецедентные меры в нашей компании", отмечается в попавшей в распоряжение СМИ внутренней переписке Occidental Petroleum Corp.

Отмечается, что помимо указанной компании многие другие крупные игроки нефтегазового рынка США, прежде всего компании по добыче сланцевой нефти, также приступили к сокращению своих расходов. Проблемам нефтехимической индустрии США в немалой степени способствует сильная закредитованность этого сектора американской экономики. Так, по данным агентства Moody's, в 2020-2024 годами ему предстоит выплатить около 90 миллиардов долларов долгов по открытым в период высоких цен на нефть кредитным линиям.

На этом безрадостном фоне, грозящим окончательным крахом "сланцевой революции" в Америке, администрация президента США Дональда Трампа готовит пакет экстренных мер по содействию национальным нефтепроизводителям, пишет газета The Washington Post. По данным издания, речи идет о выдаче федеральным правительством США крупных займов американским нефтегазовым компаниям под низкую ставку, что позволит им рефинансировать кредиты и избежать серии банкротств.