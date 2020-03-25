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Рубрика: В мире

Новая Зеландия перешла на чрезвычайное положение из-за COVID-19

Новая Зеландия сегодня вошла в режим чрезвычайного положения. Пойти на этот шаг власти решили из-за быстрого распространения коронавируса. Только за минувшие сутки число заболевших в стране выросло на 50 человек. Всего инфицированных 205. В ближайшее время медики Новой Зеландии ожидают роста этого количества, поскольку вирус уже начал передаваться внутри государства.

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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"Второй раз в истории мы ввели в нашей стране чрезвычайное положение, поскольку боремся с глобальной пандемией охватившей мир", - цитирует агентство ТАСС премьер-министра страны Джасинду Ардерн, чье заявление опубликовано на сайте правительства.

Режим чрезвычайного положения вводится перед вступлением в силу наивысшего уровня угрозы национальной безопасности и здоровью граждан. В стране прекращают работу предприятия общественного питания, спортзалы, кинотеатры, бассейны, музеи, библиотеки и школы. Закрываются все общественные пространства, отменяются любые массовые мероприятия. Власти призывают своих граждан оставаться дома, подчеркивая, что сейчас "не время путешествовать по стране".

На особый режим работы переходит общественный и междугородний транспорт. Воспользоваться им теперь смогут только сотрудники экстренных служб, врачи и работники ключевых учреждений и ведомств страны.

На сегодняшний день более 150 стран мира охвачены пандемией коронавируса.

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