Почему в кризис возрастает риск стать жертвой финансовых мошенников

Как правило, мошенники быстро реагируют на любые изменения на рынке и медиа-повестку, отмечает Банк России. Они могут использовать панические настроения, недостаточную осведомленность, обычные волнения и страхи людей и на этом зарабатывать.

С другой стороны, финансовые потрясения кардинально меняют инвестиционные установки и инвестиционное поведение потребителей. Они становятся невосприимчивы к прежним инвестиционным предложениям, ориентированным на длительную перспективу, на экономический рост, говорит управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Зато люди оказываются более падкими на разного рода спекулятивные проекты - от относительно безопасной покупки иностранной валюты до вложения в новые криптовалюты (практически 100% риск потери денег) или, как это было после кризиса 2008 года - в микрокредитование (высокий риск потери денег). В кризисное время востребованными оказываются легенды, связанные с "вечными ценностями" - с золотом и недвижимостью. Здесь также можно ожидать роста недобросовестных инвестиционных проектов.

"Первая ласточка - уже сегодня мы фиксируем активизацию лжефондов, которые предлагают вернуть гражданам все потерянные деньги, - говорит Сафиуллин. - Но… для возврата инвестиций надо еще раз раскошелиться, причем обычно мошенники умудряются взять с доверчивых граждан плату по нескольку раз. Естественно никто из пострадавших не получает от подобных "фондов" ни копейки".

За последние несколько недель в интернете в разы повысилась активность людей в поиске лечебных и профилактических противовирусных средств. Этим обязательно воспользуются дельцы, которые под этот естественный запрос граждан организуют продажу разного рода "эффективных" лекарств, полагает Сафиуллин. Можно ожидать и появления мошеннических инвестиционных проектов, якобы по разработке современных противовирусных препаратов. Однако стоит задаться вопросом, а почему же эти проекты не кредитуют банки, почему "бизнесмены" идут в народ и предлагают доходность существенно более высокую, чем по вкладам.

На фоне вероятного обострения проблемы плохих долгов вполне возможно возрождение криминальной практики "раздолжнителей", обещающих обнуление кредитных долгов, опасается предправления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Важно помнить, что не существует какой-либо легальной возможности списания долга, кроме как через подачу иска в арбитражный суд о личном банкротстве с привлечением арбитражного управляющего. Другие структуры, которые обещают избавить вас от финансовых обязательств или предоставить некую схему рассрочки - мошенники, подчеркивает Янин.

Пока ЦБ не зафиксировал какого-либо всплеска мошенничества на финансовом рынке. "По-прежнему активно предлагаются псевдоинвестиции в криптовалюты, но это тенденция последнего года, не зависящая от недавних изменений на финансовом рынке", - отмечает представитель Банка России.

В любой ситуации на рынке не нужно менять резко свое стандартное финансовое поведение. "Не стоит ожидать, что именно сейчас кто-то даст вам волшебный рецепт "стопроцентного заработка", - подчеркивают в ЦБ. - За такими предложениями чаще всего стоят обычные мошенники, которые используют социальную инженерию и манипулируют вашим поведением для своей выгоды".