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Пользователи Facebook пожаловались на сбои работы соцсети

Текст:   Виктория Чернышева
25.03.2020,  
09:08
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

За последние сутки в работе Facbook зафиксированы масштабные сбои.

По данным портала Downdetector, отслеживающего работу крупнейших интернет-ресурсов, 33 процента пользователей пожаловались на проблемы со входом в соцсеть, а 66 процента - на просмотр ленты.

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Трудности зафиксировали, в том числе, владельцы бизнес-аккаунтов. Они уточнили, что не могут загрузить и отредактировать свои объявления.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из США, Перу, Бразилии, Мексики, Чили, Филиппин.

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