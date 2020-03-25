Пользователи Facebook пожаловались на сбои работы соцсети

За последние сутки в работе Facbook зафиксированы масштабные сбои.

По данным портала Downdetector, отслеживающего работу крупнейших интернет-ресурсов, 33 процента пользователей пожаловались на проблемы со входом в соцсеть, а 66 процента - на просмотр ленты.

Трудности зафиксировали, в том числе, владельцы бизнес-аккаунтов. Они уточнили, что не могут загрузить и отредактировать свои объявления.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из США, Перу, Бразилии, Мексики, Чили, Филиппин.