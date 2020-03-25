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25.03.2020 11:13
Рубрика: Власть

Поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина внесены в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм. Об этом сообщила пресс-служба Комитета ГД по госстроительству и законодательству.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Авторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект направлен на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил - например, за нарушение режима карантина, пояснил Крашенинников. Парламентарий отметил, что в условиях пандемии коронавируса такие действия представляют серьезную опасность для населения страны, поскольку повышают угрозу заражения вирусом не только самого нарушителя, но и дальнейшего распространения этой заразы от него на большое количество людей, причем очень быстрыми темпами.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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За нарушение норм, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предлагается ввести штраф от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет. Также может быть введен запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет. Альтернативное наказание - ограничение свободы на срок до 3 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн. до 2 млн. рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

Если деяние повлекло смерть двух и более лиц, то его предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет. Расследование данной, тяжкой категории преступлений отнесено к ведению следователей Следственного комитета РФ, менее тяжкие категории - к ведению следователей полиции.

Поправки предложены в статью 236 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса.

Павел Крашенинников подчеркнул, что в законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (статьи 205, 213, 281 УК РФ).

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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- В условиях пандемии неукоснительное соблюдение гражданами карантина и других предписанных санитарно-эпидемиологических мер поможет нашей стране справиться с опасным вирусом с наименьшими потерями, - подчеркнул Павел Крашенинников.

Он также уточнил, что ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом - так называемых "фейков", которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса.

Ранее в Госдуме сообщили, что вынести законопроект на рассмотрение планируется на пленарное заведение 31 марта. Во вторник инициативу рассмотрит Совет нижней палаты.

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