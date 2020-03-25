Поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина внесены в Госдуму

В Госдуму внесен проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм. Об этом сообщила пресс-служба Комитета ГД по госстроительству и законодательству.

Авторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект направлен на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил - например, за нарушение режима карантина, пояснил Крашенинников. Парламентарий отметил, что в условиях пандемии коронавируса такие действия представляют серьезную опасность для населения страны, поскольку повышают угрозу заражения вирусом не только самого нарушителя, но и дальнейшего распространения этой заразы от него на большое количество людей, причем очень быстрыми темпами.

За нарушение норм, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предлагается ввести штраф от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет. Также может быть введен запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет. Альтернативное наказание - ограничение свободы на срок до 3 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн. до 2 млн. рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

Если деяние повлекло смерть двух и более лиц, то его предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет. Расследование данной, тяжкой категории преступлений отнесено к ведению следователей Следственного комитета РФ, менее тяжкие категории - к ведению следователей полиции.

Поправки предложены в статью 236 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса.

Павел Крашенинников подчеркнул, что в законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (статьи 205, 213, 281 УК РФ).

- В условиях пандемии неукоснительное соблюдение гражданами карантина и других предписанных санитарно-эпидемиологических мер поможет нашей стране справиться с опасным вирусом с наименьшими потерями, - подчеркнул Павел Крашенинников.

Он также уточнил, что ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом - так называемых "фейков", которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса.

Ранее в Госдуме сообщили, что вынести законопроект на рассмотрение планируется на пленарное заведение 31 марта. Во вторник инициативу рассмотрит Совет нижней палаты.